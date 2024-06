Az Orbán-kormány 1,7 milliárdot szán a gyermekvédelmi dolgozók ellenőrzésére

M.A.;

gyermekvédelem;ellenőrzés;átvilágítás;Nemzeti Védelmi Szolgálat;Belügyminisztérium;

2024-06-21 06:56:00

Jövőre ugyanerre a célra évi 1,4 milliárdot, illetve a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak 750 millió forintot kell betervezni.

Erre az évre összesen 1,7 milliárd forintot ad egy csütörtök este megjelent kormányhatározat a Belügyminisztérium és külön azon belül a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) számára, hogy megtörténjen a gyermekvédelmi intézményekben vezetőként és szakmai munkakörben foglalkoztatottak pszichológiai alkalmassági vizsgálata és „kifogástalan életvitelének” ellenőrzése – vette észre a hvg.hu.

Az említett összegből csaknem 1,4 milliárdot bérekre szánnak.

2025-től ugyanezekre a célokra évi 1,4 milliárdot, illetve az NVSZ-nek 750 millió forintot kell betervezni.

Az érintetteket az NVSZ fogja ellenőrizni úgy, ahogy a hálapénzt elfogadó vagy hamis igazolásokat kiállító orvosokat. Az említett összegekből történő eszközbeszerzéseket mentesítették a költségvetési szervekre érvényes korlátozás alól.

A kormány arról is döntött, hogy a nevelőszülők a kollégista gyermek után teljes díjazásban részesüljenek, erre 92 millió forintot kap a Belügyminisztérium.

Mint azt lapunk csütörtök reggel megírta, azoknak, akik a jövőben a gyermekvédelmi szakellátásban dolgoznának, a múlt héten elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomag nyomán olyan kérdésekre kell válaszolniuk, mint például hogy kivel élnek együtt és mióta; milyen ingatlanuk, illetve 300 ezer forintot meghaladó ingóságuk van; melyik szórakozóhelyet látogatják havi, heti és napi rendszerességgel; illetve fogyasztanak-e alkoholt, és ha igen mennyit. Sokan már múlt pénteken átvették a „kifogástalan életvitelt” ellenőrző adatlapot, amelyen a velük egy háztartásban élő felnőttnek is vállalniuk kell, hogy életvitelüket bármikor vizsgálhatja a „rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve”.

A gyermekvédelmi intézményvezetőknek már korábban bizonyítaniuk kellett alkalmasságukat, őket többfordulós tesztekkel vizsgálták. A Népszava számolt be arról, hogy először főként vezetői kompetenciákkal kapcsolatban kellett vallaniuk, majd szexuális beállítottságukról, párkapcsolataikról, félelmeikről, de esetleges pedofília iránti érdeklődésükről is be kellett számolniuk az intézményvezetőknek. Ezzel párhuzamosan 530 intézményben indult soron kívül vizsgálat. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára korábban azt mondta, a vizsgálatok arra koncentrálnak, hogy ha volt korábban ki nem derült gyermekbántalmazás vagy szexuális visszaélés, az „most bukjon ki”. Egyelőre nem világos milyen következményei, illetve eredményei vannak a vizsgálatoknak. Az intézményvezetőket érintő, elvileg már lezárult átvilágításról hiába érdeklődünk, kérdéseinkre három hete nem válaszol a Belügyminisztérium.