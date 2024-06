Nyilvánosságra hozták Rogán Antal, Varga Judit és Gulyás Gergely tanúvallomásainak részleteit

P. L.;

Mindenki mindent tagadott, Varga Judit Magyar Pétert igyekezett befeketíteni.

Mint beszámoltunk róla, Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője sajtótájékoztató keretében magyarázta meg, miért szüntették meg a nyomozást Magyar Péter Varga Judittal készített hangfelvétele ügyében, ahol a korábbi igazságügyi miniszter egyebek között arról beszélt, hogy Rogán Antal (vagy valaki a környezetéből) kihúzatta magát a Schadl-Völner-ügy nyomozati irataiból, továbbá, hogy Völner Pált kormányzati berkekből figyelmeztették a botrány kirobbanása előtt, hogy hagyja abba a korrupciós tevékenységét, de nem hagyta abba. Arról is panaszkodott, hogy szerinte Polt Péter az ügyészségen belül „nem ura a helyzetnek” (azaz nem tudja kellőképpen átvinni az Orbán-kormány kézivezérlését a vádhatóságon).

A főügyész igyekezett részletekbe menő magyarázatot adni a lépésre, azóta pedig közzé is tették a megszüntető határozatot az ügyészség honlapján, amelyben több vallomásból - például Magyar Péter, Varga Judit, Rogán Antal, Gulyás Gergely, de még a Dettiként és Daniként emlegetett személyek tanúvallomásaiból is idéztek, Magyar kivételével természetesen mind egyhangúan tagadtak mindent. A 49 oldalas határozat lényegi elemeit elsőként a Telex szemlézte.

Varga Judit például igyekezett mindent a volt férjére, Magyar Péterre fogni. Arra a kérdésre például, hogy mit jelent az, amikor azt mondta, hogy „persze, magukat kihúzatták”, így felelt: „Fogalmam sincs. A férjem ezeket nekem mindig felolvasta, én pedig kérdezz-felelek formában ráhagytam ezeket. (…) Irányított beszélgetést művelt a férjem. Pletykákat, hallomásokat próbált felolvasni, előolvasni nekem.” Azt állította, hogy ő csak elismételte azt, amit Magyar mondott neki. Azt a hangfelvételen tett állítását pedig, miszerint „az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek”, eképpen magyarázta: „A férjem rendszerint gyalázta a legfőbb ügyészt, de én mindig ráhagytam, amit vele kapcsolatban mondott. Nem tudom, hogy abban a lelkiállapotban miért mondtam.” A nyomozati anyagok manipulálásáról pedig úgy vallott, hogy „fizikai képtelenségnek tartja, hogy bárki manipulálta volna ezeket az iratokat.”

A Dettiként emlegetett személy szintén tagadta, hogy kapott volna utasítást ilyesmire. „Semmilyen olyan felkérést, javaslatot nem kapott, hogy törekedjen megismerni és befolyásolni az eljárás iratait” - állította.

A vádhatóság a következő megállapításra jutott: „Megjegyzendő az is, hogy dr. Varga Judit tanúként köteles volt az igazat vallani, míg otthon férjének igazmondási kötelezettséggel nem tartozott, különösen, hogy férje minisztériumi dolgokról faggatta, amiről hivatalos személyként amúgy sem beszélhetett otthon. Az, hogy dr. Varga Judit miért mondott el pletykákat a férjének, miért ilyen módon adta elő azokat, hogy megfelel-e a valóságnak az, hogy volt férje presszionálta őt, hogy ilyeneket mondjon, ennek kiderítése nem a nyomozás feladata.” Hozzátették, tárgyi tévedések is elhangzanak a hangfelvételen, Varga állításával ellentétben az ügyészség ugyanis nem hallgatott le folyamatosan senkit a börtönben a vádemelésig.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter vallomásából is idézett a vádhatóság. Ő azt mondta, nincs tudomása arról, hogy Rogán Antal vagy más személy bent járt volna az ügyészségen, és manipulálta volna az iratokat, és ő is csak a sajtóból tudja, amit tud. Azt is közölte, hogy nem tud arról, hogy Völner Pált figyelmeztették volna a kormányból, hogy eljárás zajlik ellene. Abban viszont szerinte semmi rendkívüli nincs, hogy Rogán Antal akár az esti órákban is berendel államtitkárokat a Karmelitába, ahogy az 2021. november 2-án is történt. Azt nem tudni, hogy ezen a találkozón mi hangzott el, de mint ismert, ezt követően Völner kommunikációja radikálisan megváltozott Schadllal, aki nem is értette a hangnemváltás és a távolságtartás okát.

Rogán Antaltól is idéztek a megszüntető határozatban. A propagandaminiszter eképpen vallott: „Nekem nincs tudomásom olyanról, hogy az úgynevezett Schadl-Völner büntetőeljárás ügyiratait manipulálták volna. Ezt egyébként kizártnak is tartom. Nem vagyok jogász, de azzal tisztában vagyok, hogy egy eljárásban az eljárási iratok több helyen, például a bíróságon is megjelennek, így gyakorlatilag ez nem lehetséges, hogy minden iratból eltüntessenek dolgokat, ha ilyenre lenne szándék. Én soha senkit nem kértem arra, hogy ezen büntetőeljárás iratait manipulálják, nem adtam és nem is adhattam ezzel kapcsolatban semmiféle utasítást senkinek.” Közölte azt is, hogy nem ismeri a nyomozás ügyiratait, azok nem kerültek hozzá, ő is a sajtóból tájékozódott az egészről.

Egy hosszabb idézet is szerepel tőle a határozatban, mégpedig a Schadl-Völner-botrány nyomozati anyagaiban felbukkanó Tónival, Barbarával és Ádámmal kapcsolatban. „Ismerem ezt a sajtóban is megjelent telefonbeszélgetés részletet, magam is a sajtóban olvastam. Ha jól emlékszem, valami olyasmiről van szó, hogy ez a személy, dr. Grécs László járt nálam az otthonomban és vele koncessziós ügyről beszéltem, többek között a feleségem jelenlétében. Ezen sajtóból szerzett ismeret alapján sem tudom, hogy ki az a dr. Grécs László és a beszélgetésen elhangzottakat cáfolom. Azt egyébként kizártnak is tartom, hogy megtörténhetett. Egyrészt én a lakásomon csak a legszűkebb baráti köröm tagjaival találkozom. A feleségem egy rendkívül zárkózott ember, és soha nem fogadná el, hogy olyan munka megbeszélésre kerüljön sor a lakásban, amelyen ő is részt vesz. Hozzátartozik továbbá az is, hogy az egész folyamat fordított, mint amit ez a beszélgetés sugall. Először a kormány mindig eldönti, hogy milyen terület kapcsán kíván koncessziót, erről listát is készítünk. Tehát mindig a kormány dönti el, hogy miről lesz koncesszió, és nem egyedi felvetés alapján. A koncesszió tárgykörökről pedig jogszabály rendelkezik. A sajtóból olvastam én is, hogy ezzel a beszélgetéssel összefüggésben azt találgatták, hogy valamilyen »dög-koncesszióról« lehetett akkoriban szó. Ezzel kapcsolatban még annyit tudok elmondani, hogy a tudomásom szerint ilyenről akkoriban szó sem volt, ezt a »dög-koncessziót« először Lázár János miniszter úr vetette fel 2023-ban, de végül a kormány ilyen koncesszió kiírásáról nem döntött, előtte pedig ez a téma soha nem került szóba. Azt kizárni nem tudom, hogy dr. Grécs László nevű személy esetleg beszélt a kabinetfőnökömmel, Nagy Ádámmal, hiszen neki részben az is a feladata, hogy akik engem nem érnek el, azokkal ő beszél. Konkrét megbeszélésről egyébként nem tudok, nekem soha nem beszélt Nagy Ádám erről a személyről” - mondta Rogán Antal a vádhatóság által közzétett dokumentum szerint.