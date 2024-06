Kedden megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, rohamtempóban keresték a konszenzust a magyar EU-elnökség előtt a tagállamok nagykövetei az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges iránymutatásokról és elvekről.

A tárgyalások már ott tartanak, hogy a konkrét időpontokat is kitűzték. Jövő héten kedden 15.30-kor Ukrajnával, majd 18 órakor Moldovával tartják az első úgynevezett kormányközi konferenciát Luxemburgban. A soros belga elnökség jelentette be a hírt az X-en, amit a hvg.hu vett észre.

The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.



This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:



· 15:30 - IGC with Ukraine

· 18:00 - IGC with Moldova