Szerbiának még várnia kell a csatlakozási tárgyalások megkezdésével

Nem nyithatja meg az idén az első európai uniós tárgyalási fejezetet Szerbia, közölte a Vecernje novosti. A belgrádi napilap úgy tudja, hogy a kérdés azért került le napirendről, mert az Európai Unió tagállamai nem jutottak egyetértésre annak kapcsán, hogy mikor kezdődjenek meg hivatalosan is Szerbia uniós csatlakozási tárgyalásai. Így Belgrádnak 2015-ig kell várnia a csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdésével.