Előrehoznák a népszavazást.
Megint blokkolta Ukrajna uniós csatlakozásának következő, elvben technikai lépéseit Orbán Viktor az EU csúcstalálkozóján, Zelenszkij hiába kért előrelépést a 27-ektől.
A hírt a soros belga elnökség jelentette be az X-en.
A magyar kormányfő az ígéretétől eltérően nem vétózott, hanem kiment a teremből.
A csütörtökön kezdődő, kétnapos rendkívüli uniós csúcstalálkozó fő meglepetése az ukrán elnök lesz, aki ezúttal nem videókapcsolaton keresztül, hanem személyesen fog szólni a résztvevőkhöz.
A háborús segítségnyújtásról, az ukrán EU-csatlakozásról és az Oroszország elleni szankciókról kezdenek kétnapos csúcsértekezlet Kijevben az Európai Unió és Ukrajna vezetői.
Észak-Macedóniában sorsdöntő parlamenti választást rendeznek, ismét az albán kisebbség dönthet a további irányvonalról.
A testület szerint sokat fejlődtek az igazságszolgáltatás terén és a korrupció, a szervezett bűnözés és a drogkereskedelem elleni harcban.
Törökország uniós csatlakozási tárgyalásainak felfüggesztésére szólított fel csütörtöki állásfoglalásában az Európai Parlament (EP) plenáris ülése, amennyiben Ankara változatlan formában végrehajtja a széles körben bírált alkotmányos reformcsomagot.
Törökország európai uniós csatlakozási tárgyalásainak felfüggesztésére szólított fel csütörtöki plenáris ülésén megszavazott állásfoglalásában az Európai Parlament (EP), amire a képviselők szerint a júliusi török puccskísérletet követően bevezetett elnyomó intézkedések miatt van szükség.
Az Európai Bizottság a csatlakozási tárgyalások megkezdését javasolta Albániával, legalábbis bizonyos feltételek teljesülése esetén.
Ma hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság jelentését Törökországról, a csatlakozási tárgyalások jelenlegi helyzetéről. Már a tavalyi dokumentum is bírálatok sorát fogalmazta meg, az idei azon minden korábbinál lesújtóbb lesz. A július közepén végrehajtott puccskísérlet óta ugyanis Recep Tayyip Erdogan elnök mindent elkövet azért, hogy hazáját diktatúrává változtassa. Ezért egyre valószínűbb az uniós csatlakozási tárgyalások megszakítása Brüsszel részéről.
Nem nyithatja meg az idén az első európai uniós tárgyalási fejezetet Szerbia, közölte a Vecernje novosti. A belgrádi napilap úgy tudja, hogy a kérdés azért került le napirendről, mert az Európai Unió tagállamai nem jutottak egyetértésre annak kapcsán, hogy mikor kezdődjenek meg hivatalosan is Szerbia uniós csatlakozási tárgyalásai. Így Belgrádnak 2015-ig kell várnia a csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdésével.
Albánia megkapja az uniós tagjelölti státust - így döntöttek az európai uniós tagországok EU-ügyekkel foglalkozó miniszterei.
Brüsszelben tegnap megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Szerbiával. Belgrád 2020-ra tervezi az uniós integrációt, ám még sok akadály tornyosulhat előtte. Szerb illetékesek remélik, hogy a szerb-koszovói viszony normalizálását érintő 35. fejezetben nem követelik a 2008-ban függetlenné vált köztársaság elismerését.
Mérföldkőhöz érkezett Szerbia. Kedden kezdi meg az Európai Unió a csatlakozási tárgyalásokat az országgal. Valójában nagy változás ezután sem lesz Belgrád és Brüsszel viszonyában már csak azért sem, mert a jogrendszer átvilágítása már tavaly ősszel megkezdődött. Mégis fontos jelzése annak, hogy Szerbia integrációja visszafordíthatatlan folyamat.
Januárban kezdődhetnek a hivatalos tárgyalások Szerbia csatlakozásáról az Európai Unióhoz - döntöttek kedden az EU uniós ügyekkel foglalkozó miniszterei. Az első kormányközi konferenciát a tervek szerint január 21-én tartják - közölte Stefan Füle bővítési biztos.