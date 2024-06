„Kint tartottuk a putyinistákat” - Örülnek a finn euroszkeptikusok, amiért a Fidesz nem csatlakozhat az ECR-frakcióhoz

Á. B.;

Fidesz;Finnország;Európai Konzervatívok és Reformerek;

2024-06-23 14:57:00

Azt is tudni vélik, hogy a Fidesz az utolsó pillanatig csatlakozni akart, majd amikor belátták, hogy ez nem lehet, akkor a magyarellenes román pártra hivatkozva váltottak narratívát.

Nem igazán titkolja boldogságát az euroszkeptikus Finnek Pártjának újonnan megválasztott európai parlamenti képviselője, hogy a Fidesz nem csatlakozik az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsaládjához - derül ki az Arbetarbladet cikkéből, amelyet a 444 szemlézett.

A szervezet már korábban is bírálta a Fideszt az Ukrajna-politikája miatt. „Helyesen cselekedtünk az ECR-ben, kint tartottuk a putyinistákat. Remélhetőleg a többi frakció is így fog tenni” - jelentette ki a Finnek Pártja megválasztott képviselője, Sebastian Tynkkynen. Megjegyezte, hogy ő már korábban is jelezte, mindent meg fognak tenni a csatlakozás megakadályozásának érdekében. Egy Facebook-posztban pedig arról írt, hogy a Fidesz az utolsó pillanatig próbálkozott a csatlakozással - majd amikor belátták, hogy ez nem sikerülhet, akkor hirtelen a szélsőjobboldali, magyarellenes román pártra, az AUR-ra hivatkoztak.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, az ECR de facto vezetője, Giorgia Meloni nemet mondott a Fidesz csatlakozására, de a pártcsalád belga, svéd és cseh és finn tagja is jelezte, hogy számukra elfogadhatatlan lenne Orbán Viktor pártjának a belépése a szélőjobboldali pártokat tömörítő EP-frakcióba.