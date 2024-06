Mélységek és érzelmek

Korom Milán;

Tour de France;sorozat;kerékpározás;Netflix;

2024-06-24 13:45:00

A Tour de France: A peloton szívében című nyolcrészes Netflix-dokumentum-sorozat második évadában ismét a világ híresebb kerékpárversenyének kulisszái mögé tekinthetünk be.

A Tour de France a világ legikonikusabb országúti kerékpárversenye, amelyet 1903 óta 110 alkalommal rendeztek meg. A Netflix streaming szolgáltató a tavalyi nagy siker után június 11-én mutatta be a sorozat második évadát, amely a 2023-as Tour de France történetét meséli el.

Az egyaránt 40-45 perces epizódok során a 22 csapat felét követhetjük végig, az események pedig többé-kevésbé kronológiai sorrendben zajlanak. Az új évadban valamelyest kevesebb szó esik a versennyel, trikókkal kapcsolatos alapinformációkról, így a készítők alighanem úgy gondolták, a sorozatot azok fogják megnézni, akik egyébként is követik a kerékpársport eseményeit. Ettől függetlenül az is be tud csatlakozni, aki nem látta az első évadot.

Ezt leszámítva az alkotók a tavalyi bevált receptet követték: azaz ismét ellátogattak több kerékpároshoz is a viadal előtt, így saját környezetükben, partnerükkel, gyerekeikkel ismerhetjük meg őket kicsit közelebbről. A fókusz ezúttal sem magán a versenyen van, hanem az emberi küzdelmeken. Az első évadhoz hasonlóan az ex versenyző Steve Chainel és az újságíró Orla Chennaoui segítenek az események kontextusba helyezésében. Betekintést kapunk abba, hogyan alakulnak a taktikák, a csapatvezetőknek milyen dilemmáik vannak, milyen magasságokat és mélységeket élnek meg. A sorozat bővelkedik az érzelmekben, van, hogy a versenyző és a csapatfőnök is a könnyeivel küzd. Sok időt tölthetünk a csapatkocsiban vagy a hotelben a sportigazgatókkal, ezek mindenképp olyan érdekes momentumok, amelyeket nem láthatunk a közvetítésekben.

Minden rész új nézőpontot kínál a fejlődő drámáról. Az első pedig egyből bevisz egy „gyomrost”. A Bahrein kiválósága, Gino Mäder két héttel a Tour-rajt előtt, a svájci körön bukott és elhunyt. Volt olyan versenyző, aki edzés közben a csapatkocsiból értesült erről. Ez mindenkit ráébresztett a sebezhetőségükre. Később több epizódban is láthatjuk a Bahrein versenyzőit, a negyedikben Pello Bilbaót ismerhetjük meg, aki nemcsak egy csapattársat, egy barátot is elveszített. Mäder halála után nem volt benne biztos, hogy képes lesz rajthoz állni, ezért hazautazott a családjához, belőlük merített erőt. No, meg persze Ginóért szeretett volna szakaszt nyerni.

Ben O'Connor, az AG2R ausztrál versenyzője hozzá hasonlóan egy érzelmes, nyughatatlan versenyző, mint ahogyan a legtöbb bemutatott srác a mezőnyben. Bár senki sem szeret veszíteni, a versenyzők többnyire szimpatikus figuraként vannak bemutatva. A tavalyi Touron négy szakaszt is megnyerő és a sprinterek összevetésében élen záró Jasper Phillipsen is újra és újra feltűnik. A viadal első felében többször is a szabályosság határait súroló módon sprintelt, amikor pedig nem nyert, tajtékzott. Az utolsó epizódban ráerősít arra a képre, ami már kezdett kirajzolódni, maga is elismeri, hogy arrogánssá vált.

Az első évaddal kapcsolatban két negatív észrevételt fogalmaztam meg a tavalyi kritikámban, ez pedig alighanem másoknak is szemet szúrhatott, hiszen a készítők megtették a szükséges változtatásokat. A sorozat szinkronja bőven hagyott kívánnivalót, idénre viszont sikerült kiküszöbölni a félrefordításokat, valamint a helyes kiejtésre sem lehet már panasz.

A legfontosabb, hogy bővült a sorozatban résztvevő csapatok sora, így a rekordot jelentő 35 Tour-szakaszgyőzelmére hajtó Mark Cavendisht (Astana) is kicsit jobban megismerhetjük. Csatalakozott az UAE Emirates is, így mindkét sztárbringás, az immáron egyaránt kétszeres Tour-győztes Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) és Tadej Pogacar (UAE) szemszögéből is megismerhetjük az események, érzelmek alakulását. A sorozat képvilága, vágása ezúttal is nagyszerű. A készítők pedig egy olyan kényes témáktól sem hátráltak meg, mint a bukások vagy a dopping.

Az első évad nyolcmillió euróból készült el, arról egyelőre nincsenek információk, a második mennyibe került, mint ahogyan azt sem tudni, lesz-e a harmadik évad. Egy biztos, június 29-én kezdődik a 2024-es Tour de France, ez a sorozat pedig addig is érdekes tartalom lehet a kerékpársport szerelmeseinek. Reméljük, a kamerák tovább forognak.

Infó: Tour de France: A peloton szívében, 2. évad. Netflix