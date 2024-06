Feljelentést tesz a Telex, amiért rendőrt küldtek a tudósítójukra, hogy ne tudják kérdezni Szijjártót az orosz hackertámadásról

P. L.;

2024-06-25 12:37:00

A lapot egyértelműen azzal a szándékkal vegzálták a hatalom emberei, hogy ne tudják a munkájukat végezni.

Még májusban lapunk is beszámolt arról, hogy a jelek szerint új szintre lépett a sajtóelhárítás Magyarországon, ugyanis a rendvédelmi szervek munkatársait küldik rá az újságírókra, nehogy elvégezhessék a munkájukat normálisan. A Telex az orosz Barátságért kitüntetéssel jutalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert kérdezte volna arról az orosz hackertámadásról, amelyre rá néhány hónappal a kitüntetést átvette.

A Telex munkatársai tudósítani akartak a kalocsai rendezvényről, ám a helyszínen közölték velük, hogy nem sajtónyilvános az esemény, pontosabban csak a „meghívott” média vehet részt az eseményen. Ekkor a riporter jelezte, hogy szeretne beszélni azzal, aki ezt a döntést meghozta. A biztonsági szolgálat egy kurta, ám annál határozottabb nemmel felelt. Amikor az újságíró vissza kérdezett, hogy miért nem, arra is csak annyi választ kapott, hogy nincs rá magyarázat. A portál stábja így a parkolóban várt Szijjártó Péterre, de a rendőrség műveleti területté nyilvánította pont azt a pár métert, ahol a miniszter az autójához sétált. Eközben igazoltatni kezdték a riportereket és azt is fontosnak tartották ellenőrizni, hogy a kamera nem lopott-e.

A lap most úgy döntött, panaszt és feljelentést tesz az ügy miatt. Mind a fórumról való kizárással, mind a munkatársaikat akadályozó rendőrségi intézkedéssel szemben jogi eljárást kezdeményeztek - áll a lap szolgálati közleményében.

A lap álláspontja szerint a kalocsai rendezvény választási gyűlés volt, az arról való kizárással a szervezők megvalósították a gyülekezési joggal való visszaélés szabálysértését, illetve a sajtó- és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogukat is korlátozták. Emiatt feljelentést tettek. Megjegyezték, hogy a jog a „részben sajtónyilvános” esemény fogalmát sem ismeri. A lap munkáját akadályozó rendőri intézkedéssel szemben a Magyar Helsinki Bizottság segítségével hivatalosan is panaszt tettek. Mind az igazoltatás maga, mind a kamerájuk gyári számának kvázi lopás gyanújával való ellenőriztetése is jogszerűtlen és jogalap nélküli volt - közölték.

A lap kérdéseket is küldött a rendőrségnek és a TEK-nek, de egy hónap alatt sem kaptak választ egyik helyről sem. „Többek között azt szerettük volna megtudni tőlük, mi indokolta a műveleti területté nyilvánítást, ki és mi alapján döntött erről, bárki vagy bármi jelentett-e veszélyforrást, mióta számítanak veszélyforrásnak a munkájukat végző újságírók. Azt is megkérdeztük, mennyire bevett gyakorlat, hogy egy igazoltan újságíró kamerájának sorszámát ellenőrzik a riport készítése közben. Igazoltattak-e bárkit azon fotósok, videósok, újságírók közül, akik bementek a fórumra a külügyminiszter közvetlen közelébe, ellenőrizték-e a rendezvényre bejutó bármelyik fotós, videós eszközének sorszámát. Azt is megkérdeztük mindkét szervezettől, hány esetben fordult elő olyan intézkedés, hogy egy újságíró kamerájának gyári számát szúrópróbaszerűen ellenőrizték, és kiderült, hogy lopott a kamera. És egyáltalán: milyen jel mutatott arra, hogy újságíró kollégáink esetleg körözött kamerával dolgoznának? És természetesen azt is megkérdeztük mindkét szervezettől, hogy végül kiderítettek-e valamit, hiszen látható volt, hogy az igazoltatás, a számellenőrzés teljesen értelmét vesztette, ahogy a miniszter elhagyta a helyszínt. Egyetlen kérdésünkre sem kaptunk választ egy hónap alatt” - írja közleményében a lap, hozzátéve, nem szeretnék természetesnek venni, hogy újságírókat zárnak ki nyilvános eseményekről, és a rendőrséget arra használják, hogy indokolatlan módon megpróbálják elzárni a sajtót a hatalom gyakorlóitól.