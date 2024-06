Karácsony Gergely felhívja Magyar Pétert, együttműködne a Tisza Párttal a Fővárosi Közgyűlésben

Á. B.;

Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-06-26 21:30:00

Ami a DK-MSZP-Párbeszéd választási szereplését illeti, nem a személyi következtetések levonását tartja a legfontosabb kérdésnek.

Ahogy a választás megbundázása, úgy a Fővárosi Közgyűlés működésének ellehetetlenítése sem fog sikerülni - jelentette ki szerda este a budapesti főpolgármester az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Karácsony Gergely azt mondta, hogy ebben a ciklusban a legtöbb esetben a főváros működőképességéről vagy éppen fejlesztéséről esik szó és a legtöbb esetben a Fidesz is megszavazta az előterjesztéseket. Városi ügyekről szavazunk, nem pedig a közéletet mélyen megosztó kérdésekről - magyarázta. – Én biztosan azt tudom ígérni, hogy aki együtt akar működni Budapest fejlesztése érdekében, azokkal én szót fogok érteni - fogalmazott, jelezve, hogy ezen állítása a Tisza Pártra is igaz. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy fontos ügyekben együtt tudnak működni. Beszélt arról is, hogy a csütörtök felhívja telefonon Magyar Pétert, emellett a párt fővárosi listavezetőjével is egyeztetni fog.

Karácsony Gergely beszélt arról is, hogy szeretne várospolitikus maradni, érdekelt az ellenzék sikeres választási szereplésében 2026-ban, és bár szeretné rendezni viszonyát az Orbán-kormánnyal, de erre kevés esélyt lát.

Az ellenzék vitáiról szólva azt mondta, most olyan helyzet van, amikor ezeket le lehet folytatni. Kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül kell-e újraszervezni a baloldalt. A főpolgármester szerint ez fontos kérdés, de nem a legfontosabb.

Olyan könnyű lefordítani ezeket a vitáinkat egy személyi kérdésre. Szerintem a dolog ennél kicsit bonyolultabb, de a személyi kérdéseket is ki kell rakni az asztalra, és én egyáltalán nem bánom, hogy most éles mondatok vannak, mert aztán ezekből mégiscsak valami irány ki fog rajzolódni. Talán egy hatékonyabb politikai képviselet... mint amit láttunk az elmúlt hetekben - fogalmazott Karácsony Gergely.