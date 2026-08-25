Majtényi: a NER-t meg kell haladni (Fotók)

Csak akkor lehet 2018-ban Magyarországon helyreállítani az alkotmányos rendet, ha a lelkekben a változás az idén megtörténik. Majtényi László, a baloldali pártok által is támogatott államfőjelölt-aspiráns, aki tegnap a Bibó István Közéleti Társaság felkérésére tartott évértékelőt tisztában van saját esélyeivel, ennek ellenére fontosnak tartja, hogy személyében a demokratikus ellenzéki pártok meg tudtak állapodni. A fő képre kattintva galéria nyílik. Fotók: Molnár Ádám