A politológus a parlamenti bizottsági meghallgatásán arról is beszélt, hogy az utolsó szögig feltárnák, mi történt ebben az országban.
Donald Trump a magyar miniszterelnökkel szerette volna bizonyítani, hogy Kamala Harris állításával szemben nem nevetik ki a világ vezetői. Taylor Swift egy macskás kép kíséretében azonnal szólt, hogy ő Kamala Harrisre fog szavazni.
Joe Biden igazságosabb adórendszer ígéretével és az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmének visszaállításával lépett színre. Donald Trump pedig azt állította, ha megválasztják, még a beiktatása előtt véget vet az orosz-ukrán háborúnak.
Fernando Villavicencio azt mondta, a rettegett mexikói Sinaloa drogkartellel szövetséges ecuadori bűnbanda, a Los Choneros bebörtönzött vezetője, „Fito” azaz José Adolfo Macías meg akarta félemlíteni, hogy ne emlegesse többet a nevét.
Az országban egyre nagyobb problémát jelent a szervezett bűnözés.
A floridai kormányzót az exelnök legesélyesebb vetélytársának tartják a Republikánus Párton belül.
A vasárnapi törökországi parlamenti és elnökválasztás előtt.
Az elnök megválasztására ugyanolyan különleges fejlődést ígért Amerikának, amilyent az utóbbi években élt meg - jelentsen is ez bármit.
Republikánusok is támogatták Donald Trump kihívóját. A jelenlegi elnök egy korábbi elődjével, Bill Clintonnal vívott járványügyi csatát az interneten.
A jelenlegi elnök, Lovász László mandátuma idén májusban jár le.
Kamala Harris kaliforniai szenátor az ABC televízió műsorában bejelentette hétfőn, hogy indul a Demokrata Párt elnökjelöltségéért 2020-ban.
Mintegy 650 kiemelkedő szerb értelmiségi, művész, sportoló, közéleti személyiség írta alá azt a támogatási kiáltványt, amellyel kiállnak Aleksandar Vučić elnökjelölt mellett arra biztatva a választópolgárokat, hogy a kormánykoalíció jelöltjére voksoljanak, írta a Vajdaság Ma.
Az utolsó szöget is beverték a francia Republikánusok elnökjelöltje, Francois Fillon koporsójába azzal, hogy vádat emeltek ellene a felesége és gyermekei feltételezett fiktív parlamenti alkalmazása miatt. A konzervatívok elnökjelöltjét közpénz elsikkasztásával, hivatali bizalommal való visszaéléssel, csalással és vagyonbevallás elmulasztásával vádolják.
A belgrádi Köztársasági Választási Bizottság (RIK) megerősítette a jelölést és kihirdette az Elég volt! mozgalom elnökjelöltjét, Saša Radulovićot, ezzel ő a hatodik jelölt az április 2-án esedékes szerbiai elnökválasztáson – írta a Vajdaság Ma.
Továbbra is igen nagy az elutasítottsága a francia konzervatív párt, a Republikánusok elnökjelöltjének, Francois Fillonnak. A volt miniszterelnök jelölését honfitársainak 65 százaléka utasítja el – derül ki az Ifop iroda felméréséből, amelyet a Journal du Dimanche közölt.
Csak akkor lehet 2018-ban Magyarországon helyreállítani az alkotmányos rendet, ha a lelkekben a változás az idén megtörténik. Majtényi László, a baloldali pártok által is támogatott államfőjelölt-aspiráns, aki tegnap a Bibó István Közéleti Társaság felkérésére tartott évértékelőt tisztában van saját esélyeivel, ennek ellenére fontosnak tartja, hogy személyében a demokratikus ellenzéki pártok meg tudtak állapodni. A fő képre kattintva galéria nyílik. Fotók: Molnár Ádám
Egyre kellemetlenebb helyzetbe kerül Francois Fillon. A francia konzervatív Republikánusok párt elnökjelöltjének felesége, Penelope, mint kiderült, sokkal több pénzt keresett az eddig véltnél, anélkül, hogy ezért bármit dolgoznia kellett volna. Ám ez még nem minden. Fillon két gyermekének jól jövedelmező állásokat biztosított az állami szférában.
A miniszterelnökségről decemberben lemondott Manuel Valls nyeri a francia baloldal előválasztását, amennyiben a felmérések igaznak bizonyulnak. Ez azonban nem lesz elegendő ahhoz, hogy a szocialista jelölt befolyásolhatja az április 23.-május 7-én sorra kerülő francia elnökválasztás kimenetelét.
Egyre fogyatkozik az esélye annak, hogy a német nagykoalíció pártjai képesek lesznek közös elnökjelölt személyében megegyezni. Ezért, mint a Spiegen nyomtatott száma írja, Angela Merkel első ízben gondolkodott el komolyan azon, hogy nem vár tovább a szociáldemokratákra, s a CDU egyedül jelenti be, kit kíván az államfői székben látni.
Hillary Clinton csütörtökön este, a Demokrata Párt konvenciójának zárónapján fogadja el az elnökjelöltséget: ezzel pedig az amerikai történelem első női elnökjelöltjévé válik.
Hivatalosan is elnökjelöltjévé választotta Donald Trumpot a Republikánus Párt, így biztossá vált, hogy a novemberi amerikai elnökválasztáson a New York-i üzletember indul a párt színeiben.
Nem mandátumokról és politikai alkukról szól az MSZP útja, hanem arról, hogy legyen védelmet és biztonságot nyújtó, az európai, a XXI. századi Magyarországot megteremtését szolgáló párt - állítja Tóbiás József. Az MSZP regnáló elnök-frakcióvezetője a holnapi tisztújításon versenybeszálló négy elnökjelölt közül utolsóként adott interjút lapunknak.
Molnár Gyula is ringbe szállhat az MSZP elnökségi posztjáért - erősítették meg a Népszavának. Az ellenzéki párt június 25-én tartja tisztújító kongresszusát, amit várhatóan szombaton hirdet meg az országos választmány.
A republikánusok jelenleg legnépszerűbb elnökjelölt-aspiránsa januártól mindent bevet az elnökségért indított kampányában. Mint ő maga bejelentette kedden, heti kétmillió dollárt tervez költeni tévés reklámspotokra.
Kizárták a korábbi válogatott labdarúgó, a Trinidad és Tobagó-i David Nakhidot a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöki posztjáért folytatott versenyből, így már csak hét jelölt van.
Csökkenő népszerűségi mutatói miatt a tajvani kormánypárt ejtette eddigi elnökjelöltjét, a friss felmérések alapján ugyanis a Kuomintang illetékesei attól tartottak, hogy Hung Hsziu-csu kudarcot vall a januárban esedékes voksoláson.
Egymást követik a „csúcstalálkozók” az amerikai republikánus oldalon, a szóba jöhető elnökaspiránsoknak pár héten belül el kell határozni magukat, versenybe szállnak-e 2016-ban a Fehér Házért. Még nem dőlt el, ki lesz az éllovas, ki mögött fognak felsorakozni az adománygyűjtők, kiben látják a legtöbb fantáziát. Demokrata oldalon világosabb a kép, bár ott sem lehet semmit sem kizárni, hisz Hillary Clintont nyolc éve is nagy esélyesnek kiáltották ki, végül mégis alulmaradt az akkor még kevéssé ismert Barack Obamával szemben.
A demokratáknál Hillary Clinton volt first lady, szenátor és külügyminiszter, a republikánusoknál pedig Mitt Romney üzletember és volt massachusettsi kormányzó vezeti jelenleg a 2016-os potenciális elnökjelölt-aspiránsok népszerűségi listáját - derült ki pénteken nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatási adatokból.
Vasárnap, január 25-én sorsdöntő előrehozott választásokat rendeznek Görögországban. Múlt év végén ugyanis az athéni parlament nem szavazta meg a nagykoalíció elnökjelöltjét, ezért fel kellett oszlatni a parlamentet. A voksolás nagy esélyese a baloldali gyűjtőpártként létrejött Sziriza. Mivel a görög választási rendszer a legtöbb szavazatot megszerző pártot ötven plusz mandátummal is jutalmazza, ezért várhatóan a párt fiatal vezetője, Alekszisz Ciprasz alakíthat kormányt.