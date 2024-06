„Elkeserítő és felháborító, hogy 2024-ben (még mindig) itt tartunk” – Reagált Gulyás Gábor kifakadására a szentendrei múzeum új igazgatója

„Végtelenül elkeserítő és felháborító, hogy 2024-ben (még mindig) ott tartunk, hogy aki nő és vezetői pozíciót lát el, vagy arra pályázik, az csak valakinek a lotyója, kurvája, szeretője lehet” – írta Borbély-Tardy Anna, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum frissen kinevezett igazgatója a közösségi oldalán. Ezzel arra reagált, hogy Gulyás Gábor – aki 2015 és 2020 között volt igazgató, és noha négy évvel ezelőtt betegsége miatt nem pályázott újra, 2022-ben meggyógyult, idén tavasszal pedig beadta a pályázatát – igencsak felháborodott Facebook-posztot fogalmazott meg a kinevezését követően.

Bejegyzésében Borbély-Tardy Anna leszögezte, minimum etikátlan dolognak tartja a vesztes fél magához is méltatlan kijelentéseit szalagcímként hirdetni, főleg úgy, hogy a vállalhatatlan kijelentések célpontját és áldozatát nem kérdezik meg, sem szakmai, sem személyiségi jogait érintő aspektusból sem.

„A Múzeum vezetői pozícióját azért pályáztam meg, mert szeretem választott otthonomat, Szentendrét; szeretem és tisztelem hagyományait és a kultúráját, amiért eddig is és most is szívesen dolgozom”