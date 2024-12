Fókuszban a művészet

Jövő év elejétől a megváltozik a szentendrei Ferenczy Múzeum neve. Nem kell megijedni, nem derült ki a neves festőről, hogy vörös katona lett volna, és nem is Hóman Bálint lesz az új névadó, hanem ezentúl Ferenczy Múzeumi Centrumnak hívják majd a tucatnyi intézményt, így a Ferenczy Múzeumot is összefogó szervezetet. Gulyás Gábor, az új igazgató, új arculatot, új nevet, új stratégiát is hoz. És persze új kiállításokat a szentendrei múzeumba.