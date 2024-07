Nem hat a kutakra a kormányzati fenyegetés, töretlenül drágul a benzin

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) még a Fidesz „szokásos” valósághajlításainál is méretesebb csúsztatásokkal szólította fel pénteken, újra az üzemanyagkereskedőket, hogy „a korábbi hónapok gyakorlatának” megfelelően „áraikat mérsékeljék a szomszédos országok átlaga alá”. Nagy Márton tárcája ellenkező esetre, szokás szerint, meg nem jelölt „beavatkozással” fenyegetett.

„A családok érdekében a kormány letörte a háborús üzemanyagárakat, ami eredményeképpen ma a lakosság a benzin esetében 40 forinttal, a gázolaj esetében 32 forinttal tankolhat olcsóbban áprilisi, illetve februári csúcsértékeikhez képest” – írják. Ezzel szemben a valóság, hogy a hazai piacon irányadó Mol ez idő alatt csak egyszer, április 29-én csökkentette érzékelhető, 10-10 forintos mértékben az üzemanyagok árrését. Ráadásul a cég itt sem ismerte el, hogy kormányzati nyomásra cselekedett volna. Az üzemanyagtarifák további változása viszont bizonyosan nem a kabinet, hanem a világpiaci mozgások – az olaj- és terméktőzsdék, valamint a forint-dollár-árfolyam – hatása. A nyilatkozatban önleleplező az árak viszonyítási pontjainak megválasztása is: a közlésből ugyanis akár az a blődség is adódik, hogy míg a gázolajár letöréséhez a kabinet már februárban nekilátott, addig a benzinhez csak két hónapra rá gyürkőztek neki.

A közleményben ezek után a megtévesztés újabb szintet lép. Eszerint „Magyarországon a mai napon 95-ös oktánszámú benzint átlagosan 610 forintért, dízel üzemanyagot pedig átlagosan 629 forintért lehet literenként vásárolni; a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a szomszédos országokban a benzin átlagára 606 forintot, a gázolaj átlagára 611 forintot ért el”. A két közlésből az az észszerű, ám mégis téves következtetés vonható le, hogy míg a KSH szerint pénteken Magyarországon a benzin 610, a környező államokban pedig 606 forintba, addig a gázolaj nálunk 629, szomszédainknál pedig 611 forintba került átlagosan. A szaktárca eme – valótlan – értelmezés alapján meg is állapítja: mivel az üzemanyagok ismét túl drágák, a kereskedők térjenek vissza a „korábbi hónapok gyakorlatához” és áraikat mérsékeljék a szomszédok átlaga „alá”. A valóság ezzel szemben, hogy a KSH péntekenként mindig egy, hétfői átlagárakat közlő EU-adatsort idéz. (Igaz, ez a hivatkozott KSH-közleményből közvetlenül nem, csak az ott forrásként megjelölt uniós kimutatásból derül ki.) Ennek megfelelően a KSH, a környező államok hétfői átlagárait az ugyanaznapi hazaiakkal veti össze. Ebből pedig az következik, hogy míg a hazai gázolajárak 13 forinttal tényleg túlcsúsztak, addig benzinárátlagunk megegyezett a szomszédokéval. Ehhez képest a szaktárcának a környező államok hétfői átlagát meg nem jelölt forrású, pénteki hazai tarifákkal összevetve sikerült a benzinárban többletet, gázolajban pedig nagyobb különbséget kimutatnia. Ez viszont sokak szerint csak a tényeken túli világban értelmezhető. Bár az NGM közleménye a kereskedőket a környező államok szintje „alatti” tarifákra szólítja fel, Orbán Viktor és Nagy Márton – a nagy hazai láncokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) és a Mol egy állítólagos, az érintettek által meg nem erősített tavalyi ígéretére hivatkozva – eddig „csak” a térségi, illetve szomszédos államok átlagának szintjét kérte számon az ágazaton.

A miniszter, néhány, a 2021 és 2022 vége közötti, 480 forintos, országos üzemanyaghiányba torkolló árstopra vonatkozó, homályos célzáson túl eddig azt sem fejtette ki, mit ért beavatkozás alatt.

A KSH-statisztikák igazolják: a Mol suba alatti árrésemelését követő, május 6-i hétfő óta a hazai üzemanyagárak kétségkívül a környező államok átlaga alá kerültek. (Igaz, a hagyományosan legolcsóbb Ukrajnát se az NGM, se a KSH, se a MÁSZ nem sorolja e körbe.) Az érték egyébként január elseje, vagyis a bruttó 41 forintos kormányzati jövedékiadó-emelés után került a szomszédátlag fölé. A benzinárkülönbség – amúgy szintén megszokott módon – akár több mint tíz forinttal is kedvezőbb a gázolajénál. Igaz, a KSH következtetése, miszerint míg a benzintarifa megfelelt a környező államok szintjének, addig a gázolaj 13 forinttal drágább lett, kétségkívül érdemi romlás.

A változások kizárólag piaci folyamatokon alapulnak – szögezte le lapunk megkeresésére Grád Ottó MÁSZ-főtitkár. Ama sejtetéseket, miszerint a hazai üzemanyagdíjak június elejéig tartó, határozott esése, majd azóta tapasztalt emelkedése bárminemű összefüggést mutatna a június 9-i választásokkal, cáfolta. Az irányadó, Brent típusú nyersolajár éppenséggel június 4-én váltott a korábbi csökkenésből határozott emelkedésbe, aminek hatásai a szokásos, néhány nap csúszással érvényesültek nálunk – szögezte le. Ennek hátterében szavai szerint az olyan világpolitikai feszültséggócok, mint a Közel-Kelet vagy az orosz-ukrán háború növekvő kockázatai állnak. Ama felvetésünkre, hogy míg a Brent június 17-én és 28-án egyaránt 84-85 dolláron állt, addig ezalatt a hazai kutakon a benzin 18, a gázolaj pedig 28 forinttal drágult, a külföldi hatások késleltetett érvényesítésén túl megemlítette a termékpiacok és a térségi, helyi kereslet-kínálati viszonyok, illetve a forint árfolyamváltozásának torzító hatását is. A hazai és a környező tarifaátlagok kétségkívül kedvezőtlen változásában szintén csak a piaci árazás normál hullámzását látja: szerinte az üzemanyagkereskedők képtelenek hetente pontosan belőni a környező, igencsak eltérő adózású és piaci működésű államok átlagát. Egyszersmind abbéli reményének adott hangot, hogy a nemzetközi feszültségek enyhülésével a piac megnyugszik, ami a térségi árarányokat is kisimíthatja.

Grád Ottó megismételte: a kormány a hazai üzemanyagárakat, saját hatáskörben, az adók – így például az olyan, a környező államokban nem is létező, önmagukban literenként 15-20 forintot kitevő közvetett tételek, mint a kiskereskedelmi különadó vagy az energiahatékonysági járulék – csökkentésével-eltörlésével tudná mérsékelni. A hatósági árak újbóli bevezetésének ötletét a MÁSZ, változatlanul, határozottan elveti: veszteséges üzemeltetés esetén a kutak – első körben a nagy hálózatokhoz nem tartozó, kevésbé jövedelmező egységek – várhatóan ki se nyitnának – vélekedett Grád Ottó.

Lapunk számításai szerint egyébként a – forintra átszámított – Brent június 4-e utáni ugrását a hazai üzemanyagárak nagyjából 12-éig valóban nem követték le; ebbéli elmaradásukat pedig egy ütemesebb emelkedéssel, nagyjából 24-ére hozták be.

A Mol egyre rugalmasabbnak látja önmagát

Annak érdekében, hogy a jelenlegi, rendkívül változékony világpiaci környezetben rugalmasabban tudjon igazodni a térségi átlagárakhoz, a Mol új nagykereskedelmiár-képzést vezet be – közölték lapunkkal az olajcégnél. A Mol először május elején tájékoztatta a kutasokat arról, hogy az eddigi, heti legfeljebb kettő helyett akár több alkalommal is módosíthat a nagykereskedelmi tarifákon. Június közepe óta pedig az új árak közlése után már nem várnak egy napot, így rögtön a rá következő 0 órától érvényesítik a változtatásokat. Mivel a tarifákat döntően külső körülmények – a keresleti-kínálati viszonyok, a háborús feszültségek és az árfolyamváltozások – mozgatják, a térségi átlagár követése egyelőre nem ismert hatású feladatokkal és kihívásokkal jár – fogalmaztak ennek kapcsán a Molnál. Így mostantól a heti két alkalom helyett akár többször is dönthetnek a tarifákról, ami már a bejelentés utáni nap 0 órától életbe lép – szögezték le. Más szakértők szerint utóbbi módosítással ama kutak számítását húzták keresztbe, amelyek az áremelések bejelentése után gyorsan még a korábbi árakon készleteztek be.