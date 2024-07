Szijjártó Péter az új iráni külügyminiszterrel tárgyalt a soros elnökség átvétele alkalmából

M.A.;

Irán;Szijjártó Péter;soros elnökség;Ali Bagheri Kani;

2024-07-04 13:53:00

A tárcavezető közölte, egyetértettek abban, hogy folyamatosan kapcsolatban maradnak és New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésén személyes egyeztetésekre is sort kerítenek.

Az új iráni külügyminiszterrel tárgyalt telefonon Szijjártó Péter abból az alkalomból, hogy Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét – erről a Facebook-oldalán számolt be a magyar tárcavezető.

Ali Bagheri Kani nemrégen vette át hivatalát, miután Hossein Amir-Abdollahian életét vesztette egy helikopter-balesetben. Szijjártó közölte, az iráni külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy – mivel a diplomácia nem arról szól, hogy csak azokkal beszélünk, akikkel mindenben egyetértünk – fokozni kell a párbeszédet az EU és Irán között.

„Reméljük, ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy el lehessen kerülni a közel-keleti helyzet eszkalációját. Ha ugyanis a közel-keleti válság átterjed más országokra is, akkor az a globális biztonságot is veszélyeztetni fogja, márpedig mi, akik két és fél éve egy háború árnyékában élünk, nem akarunk még egy globális biztonsági válságot” – írta a tárcavezető. Szijjártó hozzátette, az iráni külügyminiszterrel megállapodtak abban, hogy folyamatosan kapcsolatban maradnak és New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésén személyes egyeztetésekre is sort kerítenek.