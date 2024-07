A Schadl–Völner-ügy egyik tanúja is szörnyethalt az Árpád hídi balesetben

Á. Z.;

baleset;halál;tanú;Árpád híd;Schadl-Völner-ügy;

2024-07-04 16:12:00

Rajta kívül az élettársa és a balesetet okozó sofőr vesztette életét.

A messzire visszhangzó korrupciós per, a Schadl–Völner-ügy egyik tanúja és az élettársa az a 34 éves éves férfi, illetve 32 éves nő, aki életét vesztette életét a szerda esti Árpád hídi balesetben – írja forrásaira hivatkozva a hvg.hu.

A pár abban a szürke Suzuki Ignisben ült, amelybe egy forgalommal szemben száguldó lopott taxi rohant bele. A Suzuki Ignist a férfi vezette, ő , az utasa és a vétkes sofőr is szörnyethalt a karambolban, amelyet négy másik ember sérülésekkel úszott meg.

Mint megírtuk, szerda éjjel fél 11 néhány perccel egy lopott taxi a Vörösvári úti lehajtón az Árpád hídra tért és egy kisebb ütközés után a Margit-szigeti lehajtó közelében forgalommal szemben belerohant egy Suzuki Ignisbe. A Suzuki Ignis megpördült, a mögötte érkező taxi hátulról rohant bele. Csütörtök délelőtt egy rendőrségi sajtótájékoztatón derült ki, hogy a balesetet okozó taxit egy olyan férfi vezette, aki szerda reggel kábítószeres befolyásoltság alatt őrizetbe vettek, aztán elengedtek.

A Suzuki Ignisben életét vesztő férfi végrehajtó-helyettesként annak az 1. számú tanúnak az informátora volt, akit áprilisban hallgattak meg a Schadl–Völner ügyben. Júniusban sort kerítettek az ő tanúként való meghallgatására is, ekkor a többi között arról beszélt, hogy ő maga nem dolgozott Schadl Györggyel, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökével, informátorként pedig csak pletykákat adott tovább az 1. számú tanúnak. Azt azért elárulta – számolt be az Index a tárgyalási fordulóról –, hogy Schadl György egyszer biztatta, hogy pályázzon, mert rendben vannak a papírjai és a pontjai is, a pályázat pedig egyszer majd meghozza a gyümölcsét.