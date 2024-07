Vitézy Dávid türelmesen várja a főpolgármester-választás szavazatainak újraszámolását, Karácsony Gergely garanciákat követel

nepszava.hu;

Karácsony Gergely;Kúria;Vitézy Dávid;szavazatszámlálás;főpolgármester-választás;

2024-07-07 21:32:00

Budapest jelenlegi főpolgármestere csalási kísérletnek tekintené, ha a nem a parlamenti pártok részvételével működő Nemzeti Választási Bizottság, hanem a hivatal, azaz a Nemzeti Választási Iroda számolná újra a voksokat.

„Senki nem tudhatja, mi lesz a folyamat eredménye, az is lehet, hogy végül nő a különbség köztünk Karácsony Gergellyel, és az is, hogy csökken” – szögezte le Vitézy Dávid esti Facebook-posztjában arra reagálva, hogy a Kúria rendkívül gyorsan, a pénteki alkotmánybírósági döntés nyomán már vasárnap a főpolgármester-választás szavazatainak teljes újraszámolása mellett döntött. Szerinte egy ennyire szoros eredmény és az ahhoz képest igen magas tévesztési arány bármelyik fejlett demokráciában a már újraszámolt érvénytelen szavazatok megítélésében teljes újraszámoláshoz vezetne.

„Ennek így kell történnie Budapesten is – persze jó lett volna, ha ehhez nem kellett volna ennyi jogorvoslati lépcső és ennyi idő” – tette hozzá az eredetileg az LMP és a saját magáról elnevezett civil szervezet, s végül a fideszes Szentkirályi Alexandra visszalépésével a kormánypártivá lett jelölt. Posztjában hivatkozott Magyar György ügyvédnek, az ellenzéki előválasztásokat is bonyolító Civil Választási Bizottság elnökének témába vágó blogbejegyzésére. Abban a jogász az eredeti Nemzeti Választási Bizottság (NVB) döntését hibáztatta, kiemelve, hogy „a fair végeredmény – akkor is, ha ez többletmunkával és költséggel jár – csupán az összes voks újraszámolását követően állapítható meg”.

A Kúria döntése alapján Vitézy Dávid kijelentette: „Türelemmel várom az újraszámolás lebonyolítását és eredményét. Mint minden budapesti, én is azt szeretném, ha végre megnyugtatóan pont kerülne a főpolgármester-választás végére és a választás jogerős eredménye végre megszületne, és akármi is lesz a jogerős végeredmény, elkezdhetnénk Budapest fejlesztéséért dolgozni.” Még megjegyezte, bízik abban, hogy mindenhol a törvényes garanciáknak megfelelően őrzik a szavazatokat, és az újraszámolás megkezdéséig senkit nem engednek hozzáférni.

Karácsony Gergely hivatalban lévő főpolgármester, aki a június 9-i választáson a Párbeszéd-DK-MSZP pártszövetség közös jelöltjeként indult, nem ennyire bizakodó. „Ez történik, amikor az alkotmánybírák vélt vagy valós politikai elvárásoknak kívánnak megfelelni, és bemondásra újraszámoltatják a főpolgármester-választás érvényes szavazatait” – fogalmazott élesen Budapest vezetője, aki szerint az NVB-nek hat napja van harminckétszer annyi szavazólapot újra megszámolni, mint amennyit legutóbb, az érvénytelen szavazatok újraszámolásakor egy nap alatt átnézett. Csak reméli, hogy nem tör ki a káosz.

„Ám legyen újraszámolás. De ehhez erős garanciák kellenek. Nem fordulhat elő még egyszer az, hogy a lezárt urnát vagy tárolódobozt ellenzéki választási bizottsági tagok jelenléte nélkül felbontják. Nem fordulhat elő még egyszer az, hogy urnát vagy szavazólapokat kontroll nélkül szállítgassanak a városban. Különben újra megtörténhet az, mint legutóbb, hogy tisztázatlan körülmények között a fideszes kerületekben az érvénytelen szavazatok arányában két és félszer annyi új Vitézy-szavazót találtak, mint az ellenzéki kerületekben” – erősítette saját kétségeit a főpolgármester.

Karácsony Gergely feltételeket is szabott: „Számomra csak az az újraszámolási folyamat elfogadható tisztességesnek, hogy nem az urnákat és a szavazólapokat bontogatják és szállítgatják ki tudja hogyan a Nemzeti Választási Iroda székházába, hanem a Nemzeti Választási Bizottság tagjai mennek ki a kerületi választási irodákban őrzött urnákhoz, ahol a választott és delegált tagok a köztisztviselők segítségével, de a sajtó nyilvánossága előtt maguk bontják fel az urnákat és kötegeket és végzik el az újraszámlálást. A választási irodák tagjai a törvény szerint közreműködhetnek az újraszámolásban, de magát az újraszámolást a minden parlamenti párt részvételével működő választási bizottságnak kell végeznie”. Minden más megoldást választási csalási kísérletként fog értelmezni – fűzte hozzá Budapest jelenlegi vezetője.