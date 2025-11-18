Hosszú ikszek éjszakája – Ilyen volt a június 9-i választás belülről

Eszeszbé-tag voltam a vasárnapi EP- és önkormányzati választáson. Vagyis az az ember (gyakran szomszéd), aki a hosszú, nemzeti színű zászlóval letakart asztal mögött ül, elkéri az iratokat, aláíratja a választói névjegyzéket, összekészíti és lepecsételi a szavazólapokat, majd átnyújtja a szavazónak, borítékot ad, és húz egy strigulát a megjelenteket összesítő ívre. Az is eszeszbé-tag, aki rendet teremt, ha kitör a balhé, illetve aki házhoz megy a mozgóurnával. De hogyan is kerülhet valaki az asztal mögé?