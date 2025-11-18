Bruttó 80 ezer forint díjazásért.
Budapest jelenlegi főpolgármestere csalási kísérletnek tekintené, ha a nem a parlamenti pártok részvételével működő Nemzeti Választási Bizottság, hanem a hivatal, azaz a Nemzeti Választási Iroda számolná újra a voksokat.
324, 41, ...?
Egy abszurd szabály miatt a kisebb pártok jóval rosszabbul járhatnak, amennyiben több szavazólap van az urnában, mint ahány aláírás szerepel a névjegyzékben.
Eszeszbé-tag voltam a vasárnapi EP- és önkormányzati választáson. Vagyis az az ember (gyakran szomszéd), aki a hosszú, nemzeti színű zászlóval letakart asztal mögött ül, elkéri az iratokat, aláíratja a választói névjegyzéket, összekészíti és lepecsételi a szavazólapokat, majd átnyújtja a szavazónak, borítékot ad, és húz egy strigulát a megjelenteket összesítő ívre. Az is eszeszbé-tag, aki rendet teremt, ha kitör a balhé, illetve aki házhoz megy a mozgóurnával. De hogyan is kerülhet valaki az asztal mögé?
Egyre abszurdabb fordulatokat vesz a főpolgármester-választás.
Túlélni egy autokratikus rezsimet, amely lényegében (és alaptörvénysértően) a hatalom kizárólagosságára törekszik, ellenségnek bélyegezve az ellenzéket, fenntartva a folyamatos kampány harcosságát a hétköznapokban – nem egyszerű. Százezrek a menekülést, az elfordulást, a beletörődést választották. És sokan ellenállnak. Az ellenálló képességet lejárató kampányokkal erodálja a Fidesz, miközben már a jogszabályok is adottak, hogy orosz típusú fordulattal (vagyis: egyenes továbbhaladással) menjenek neki a számukra kellemetlen elemeknek. A civil kitartást pallérozza a Belgiumban bejegyzett Unhack Democracy nevű szervezet amely reményalapú inkubátorképzést indított magyar, lengyel és bolgár civil szervezeti vezetőknek. Banuta Zsófia társalapítót kérdeztük, nem annyira meglepően a változás (pláne a kormányváltás) villámgyors ígérete nélkül.
Számos olyan szavazóhelyiségben, ahol az ellenzéki voksok lehetnek többségben, megvétózzák, és folyamatosan újraszámoltatják az eredményt - jelezte Kemal Kilicdaroglu ellenzéki elnökjelölt.
„ha értenénk egymást,lehetne akár együtt is sütit enni”
„Minden szög, amit a NER koporsójába beverünk, számít. Még a legkisebb is, mert közelebb hozza a változást. A legrosszabb tétlenül maradni, várni, csendben nézni, ahogy erősödik a központi hatalom és az elnyomás.” Ez J. Vera véleménye a 20k szimpatizánsok Facebook-csoportból, ahol több ezer civil váltotta fel a választási eredmény okozta tehetetlen dühöt és a csalódottságot cselekvéssel. A legtöbben nem az Orbán-rendszert akarják leváltani, hanem olyan társadalmat építenének, amelyik nem kér belőle. Minta a tanácstalan pártoknak – a negyedik kétharmad kezdetén.
Bonyolult feladat lesz vasárnap a választási mellett a népszavazási ívek szavazatainak összeszámolása. Már gyűlnek a külhoniak levélszavazatai is.
Március 22-ig kellene jelentkezni az üres helyekre - írta az ellenzéki politikus.
Eddig 15 ezren regisztráltak az online felületükre, de közülük csak 11 ezren adtak meg minden szükséges adatot.
A nap folyamán részeredményekre nem, csak feldolgozottsági adatokra számíthatunk.
Hajnalig a 106 választókerületből 50 eredményét sikerült összesíteni, reggel 9 órakor újraindult a munka. A Civil Választási Bizottság szerint el kell tolni az előválasztás második fordulóját.
A rendszer miatt nehézkesen megy a miniszterelnök-jelöltekre leadott szavazatok összeszámlálása, de az egyéni választókerületekből hamarosan érkeznek az adatok.
A szervezők később óránként, élő Facebook-videóban adnak tájékoztatást az eredményekről.
Hiába számolták át alaposan, az egyetlen szabálytalanul leadott voks is Nagy Gábor Tamás volt fideszes vezetőt gyengítette.
Olyan kerületekben is újraszámoltatnák a szavazatokat, ahol nem volt igazán szoros az eredmény. Az ellenzék attól tart, nyomeltakarítás miatt húzzák az időt.
Glázer Tímea lapunknak azt mondta, csak jövőhét elején lehetnek meg a végleges eredmények.
Még mindig nem zárult le a szavazatszámlálás az Egyesült Államokban, s – főként a kaliforniai voksoknak köszönhetően – Hillary Clinton már több mint 2 millió szavazattal előzi meg Donald Trumpot. A Cook Political Report által közzétett adatok szerint Clintonra 64 millió 225 ezer, Trumpra 62 millió 210 ezer voksot adtak le (szerda déli összesítés szerint).
Ne vegyenek részt az október 2-i népszavazáson, mert az csak Orbán Viktor érdekeit szolgálja - javasolta tegnap is az MSZP elnöke. Amikor kiderült, hogy a szombathelyi szocialisták érvénytelen szavazat leadására buzdítják támogatóikat, mert a Fidesz delegáltjai láthatják, sőt megbízóiknak jelenthetik, ki nem ment el voksolni, Molnár Gyula közölte, az ilyen ugyanazt jelenti, mint a távolmaradás, ám a le nem adott szavazatot nem lehet manipulálni.
Elfogadják az önkormányzati választás eredményét, nem kérik a polgármesteri szavazatok újraszámlálását Szombathelyen - közölte sajtótájékoztatóján hétfőn az Éljen Szombathely-MSZP-DK-Együtt közös polgármesterjelöltje.
Afganisztánban tovább késik az újraszámlálás, s így a korábban tervezett időpontban, augusztus 2-án nem hirdethették ki az elnökválasztás végeredményét, s úgy néz ki, a választási vita akár hónapokig is elhúzódhat.
Biztosan megvan az LMP európai parlamenti mandátuma a külképviseleti szavazatok szerda késő délutáni megszámlálása alapján. A szakértők által becsült szükséges "húsz-egynéhány" érvényes szavazatnál jóval több voksot kapott a párt a külképviseleteken, így egy képviselője mandátumhoz juthat az Európai Parlamentben.
Megkezdődött az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán a külképviseleteken leadott szavazatok összeszámlálása szerda délután, az urnák bontását és a számlálást a Nemzeti Választási Bizottság tagjai felügyelik. A szavazatok számlálásának törvényességét az MSZP három, az Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé delegált megfigyelője is ellenőrzi.
A szavazókörök zárása után két órával, este 9-kor már a leadott szavazatok 99,07 százalékának feldolgozásával végeztek a szavazatszámláló bizottságok - közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke.