Franciaország-szerte zavargások törtek ki a parlamenti választás második fordulója után

M.A.;

választások;Franciaország;Párizs;zavargások;

2024-07-08 07:33:00

Körülbelül nyolcezren gyűltek össze a Place de la République-on Párizsban. A rendőrök könnygázt vetettek be a tüntetők ellen, több embert pedig letartóztattak. Nantes-ban, Lyonban és Marseille-ben is voltak demonstrációk.

Franciaország-szerte zavargások törtek ki, miután nagy meglepetésre a (szélső)baloldali pártokat tömörítő Új Népfront (NFP) nevű szövetség győzött a július 7-i parlamenti választás második fordulójában.

A The Guardian azt írja, a francia hatóságok készültek körülbelül 30 ezer rendőrt – csak Párizsban ötezret – vezényeltek ki az utcákra. Lyonban üzletek tucatjai zártak be, felkészülve az esetleges erőszakos tüntetésekre.

A Le Figaro azt írja, a párizsi Place de la République-nál körülbelül nyolcezren gyűltek össze. A helyszínen tartózkodó újságírók szerint a rendőrök több tüntetőt is letartóztattak, miután a demonstrálók tüzeket gyújtottak, üvegeket törtek be és dobálni kezdték a rendőröket, akik könnygázt vetettek be a tüntetők ellen.