Tovább olvadt a fideszes előny a balatoni övezetben

Vas András;

Balaton;ismétlés;önkormányzati választás 2024;

2024-07-09 16:15:00

Orbán Viktor pártja ezzel újabb nagy fiaskót kénytelen elkönyvelni az eddig stabilan kormánypárti, s a rendszerváltás óta folyamatosan jobboldalra húzó – a rendszerváltás idején még Horn Gyula is elvérzett egyéniben a déli parton – balatoni övezetben.

Jól kitoltak a fideszes haverjai Erdeivel, öt évig kétharmados ellenzékkel vezetheti a várost. Már, ha kihúzza 2029-ig, mert lehet, hogy sokkal korábban bedobja a törülközőt. Köszönheti mindezt leginkább Hidvéginek, aki nem tudott belenyugodni a múltkori eredménybe, hát tessék, most ő is megkapta, 18-ból hátulról a harmadik lett – kommentálta a vasárnapi, megismételt fonyódi választási eredményt egy helybéli férfi.

A balatoni kisvárosban – ahogyan nyolc másik településen – különböző szabálytalanságok miatt meg kellett ismételni a június 9-i voksolást. Fonyódon négy hete a polgármester-választást a kormánypárti Erdei Barnabás nyerte ugyan, ám a nyolctagú testületbe, ahová öt éve még hét, ezúttal csak két Fidesz-KDNP-s jutott be, a még októberig hivatalban lévő polgármester, Hidvégi József is elbukott. Az egyik vesztes kormánypárti képviselő-jelölt, Farkas Gábor csak egyetlen vokssal maradt le civil/ellenzéki riválisa mögött, így fellebbezett a végeredmény ellen, arra hivatkozva, hogy szerinte több tucat érvényes szavazatot érvénytelenítettek. A területi választási iroda ezek után elrendelte az újraszámolást, mely szerint Farkas két vokssal legyőzte ellenfelét, ám kiderült, a helyi választási bizottság tagjai nem vettek részt az újraszámolásban. A Kúria meg is állapította a törvénytelenséget, ráadásul a grémium kifogásolta, hogy több szavazókör szavazólapjait a választási iroda egy szakadt OBI-s dobozban juttatta el hozzájuk, ezért új egyéni képviselői választást rendelt el.

A megismételt voksolás 51 százalékos részvételi arány mellett totális ellenzéki sikert hozott: a nyolc mandátumból hetet az ellenzék szerzett meg – Farkas a múltkori egy helyett ezúttal 225 szavazattal maradt le a képviselőségről, akkori közvetlen riválisa pedig 520-at vert rá –, s jelzésértékű, hogy Hidvégi József a választók negyedének a bizalmát sem kapta meg, s a 18 indulóból csak a 16. lett.

A Fidesz-KDNP ezzel újabb nagy fiaskót kénytelen elkönyvelni az eddig stabilan kormánypárti, s a rendszerváltás óta folyamatosan jobboldalra húzó – a rendszerváltás idején még Horn Gyula is elvérzett egyéniben a déli parton – balatoni övezetben. Fonyódhoz hasonlóan ugyan kormánypárti polgármestere maradt Balatonboglárnak – Mészáros Miklós – és Balatonföldvárnak – Holovits Huba –, ám mindkét városvezető ellenzéki többségű testülettel lesz kénytelen együtt dolgozni. Keszthelyen és Hévízen totális vereséget szenvedett a Fidesz-KDNP, mely hasonlóképpen elbukta Balatonalmádit is, noha két éve az időközi voksoláson még közel kétharmaddal nyert a fideszes polgármester. Ellenzéki településvezetőt választottak Zalakaroson is, igaz, ott a testület fideszes többségű maradt.

21 szavazatnyi hátrányból 166 voksnyi előny

Különféle szabálysértések miatt vasárnap – Fonyód mellett – nyolc településen kellett megismételni a június 9-i helyhatósági vagy nemzetiségi önkormányzati voksolást. Kalocsán két szavazókörben kellett újrázni az urnáknál, miután a Kalo Lokálpatrióta Egyesület színeiben indult, s a polgármester-versenyben alig két tucatnyi szavazattal vesztes Bagó Zoltán eredményesen támadta meg az eredményt, a többi között arra hivatkozva, hogy előfordult, ugyanazon szavazófülkében egyszerre többen tartózkodtak egyszerre, illetve az analfabéta szavazókat a szavazatszámláló bizottságok elnökei egyedül kísérték be a fülkékbe. A vasárnapi voksolás meg is változtatta a négy héttel ezelőtti eredményt: Bagó 21 szavazatnyi hátránya 166 voksnyi előnyre változott a kormánypárti Filvig Gézával szemben, így a testületben patthelyzet alakult ki, hiszen Filvig képviselőként a hatodik Fidesz-KDNP-s a 12 fős grémiumban.

A nyolcszáz lakosú, somogyi Nemesdéden klasszikus választási csalás miatt kellett ismételni: az egyik polgármester-jelölt, Kovács Gyula társa élelmiszercsomagokat osztogatott a voksokért cserébe, az ajándékért – igazolásként – le kellett fotózni a szavazólapot. Jól mutatja, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű településeken élők kiszolgáltatottságát, hogy Kovács vasárnap nagyobb arányban győzött, mint négy hete. A szabolcs-szatmár-beregi Penészleken június 9-én ugyan a Fidesz-KDNP-s Klenik Sándorné győzött 12 szavazatnyi előnnyel, ám a választási bizottság megállapította, ennél több olyan szavazólap akadt, melyek érvényessége megkérdőjelezhető, ráadásul a mozgóurna sem jutott el minden igénylőhöz. Az újabb kört el is bukta a falut – a 2006-10-es ciklus kivételével - 30 éve vezető Klenikné, a független Bíró Péter 33 szavazattal verte.

Szegiben azért kellett megismételni a választást, mert a választás előtti hónapokban hirtelen 41 százalékkal megnőtt a szavazók száma, és a 102 új „lakosnak” – akik hatosával, nyolcasával jelentkeztek be a helyi választási bizottság tagjaihoz, s szervezetten, kisbuszokkal vitték őket szavazni – köszönhetően nyerhetett a Fidesz-KDNP-s polgármester. Mivel a választásra jogosultak száma érdemben nem változott négy hét alatt, így a borsodi faluban újra a kormánypárti Trudics Andrea örülhetett.