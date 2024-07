Hiába kérik az iskolai közösségek, a Belügyminisztérium nem vonja vissza a döntést az elutasított iskolaigazgatói pályázatokról

Juhász Dániel;

2024-07-09 05:55:00

Hiába kérik az iskolai közösségek, a Belügyminisztérium (BM) nem vonja vissza a döntést az elutasított iskolaigazgatói pályázatokról – közölte a szaktárca a Népszava megkeresésére. A minisztériumot azt követően kerestük meg, miután az elmúlt hetekben több esetben is indoklás nélkül utasították vissza egy-egy iskola igazgatójának intézményvezetői pályázatát, még akkor is, ha az igazgatót a teljes tantestület, a diákság és a szülők is támogatták.

A BM szerint a döntések nem megváltoztathatók, azokat kizárólag szakmai szempontok alapján hozták meg. Megtudtuk azt is, hogy eddig 337 esetben döntöttek pályázatok elfogadásáról, új pályázat kiírására pedig 47 esetben van szükség.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet ellenben úgy véli, a mostani esetekből az látszik, az oktatásirányítás igyekszik “megszabadulni” azoktól az iskolaigazgatóktól, akik “nem megfelelő janicsárok”.

Mint lapunk is megírta, a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatójának, Horváth Józsefnek újabb öt évre szóló pályázatát azt követően utasította el indoklás nélkül a minisztérium, miután az iskola 21 pedagógusa – köztük az igazgató házastársa – beperelte a Székesfehérvári Tankerületi Központot elmaradt juttatások, például túlórapénzek kifizetése miatt. A döntés felháborította a helyieket, szerdára tüntetést is szerveznek. Hasonlóképp járt a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium igazgatója, Cselik Ágnes is, akinek vezetése alatt az iskola kiállt a tanártüntetések és az oktatási rendszer átalakítását sürgető követelések mellett.

Bicskén a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola igazgatójának, Bárányos Józsefnek a pályázatát is elutasították a döntéshozók. A Csokonai tanárai korábban nyíltan tiltakoztak a kormány sztrájkot korlátozó rendelete ellen, a nehezítések ellenére, a tantestület többségének részvételével mégis sztrájkot szerveztek 2022-ben és 2023-ban is. A tantestület, a diákok és a szülők támogatása ellenére utasították el a Budapest XV. kerületi Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, a csepeli Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a jánoshidai Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának pályázatát is.

A PDSZ ügyvivője rámutatott: ha az igazgatói pályázat nem volt eredményes vagy nincs pályázó, a jogszabályok lehetővé teszik, hogy akár pályázati eljárás nélkül, legfeljebb egy évre igazgatói megbízást adjanak akár olyan “külsős” személyeknek is, akiknek az adott iskolához addig semmi közük nem volt, de a minisztérium – tekintet nélkül az iskolai közösség véleményére – alkalmasnak tartja őket a feladatra. Nagy Erzsébet szerint a következő tanévben különösen fontos lesz a tankerületi központoknak és a minisztériumnak is, hogy “megbízható” igazgatók vezessék az iskolákat, mert ősszel indul a pedagógusok teljesítményértékelése, amelyben nagy szerepük lesz az igazgatóknak: tőlük függ majd, mennyi pedagógus kerülhet a kiemelkedő teljesítményűek közé, akik többletjuttatásban részesülhetnek.