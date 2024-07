Idén még egyetlen kegyelmi kérvényről sem döntött a köztársasági elnök, több száz ügy várakozhat Sulyok Tamás asztalán

M.A.;

2024-07-09 13:34:00

1990 óta nem fordult elő, hogy ennyi időn át szüneteljen a kegyelmezés.

Idén január 1-től június 30-ig, vagyis fél éven át egyetlenegy kegyelmi kérvényről sem döntött a köztársasági elnök, vagyis senki nem kapott államfői kegyelmet, viszont senkinek a kérvényét nem utasították el – írja a hvg.hu az igazságügyi tárca második negyedéves statisztikája alapján.

Novák Katalin az év eleje óta nem foglalkozott kegyelmi kérvényekkel, vagyis már a februárban kirobbant és Magyar Péter felbukkanását, ezzel pedig a NER-nek az utóbbi évtized legnagyobb politikai krízisét okozó kegyelmi botrány előtt sem. Nem foglalkozik kegyelmi kérvényekkel Sulyok Tamás sem, aki március 5-i hivatalba lépése óta egyszer sem hozott döntést ilyen ügyben.

A portál kiemeli, 1990 óta nem fordult elő, hogy egy teljes fél éven át szüneteljen a kegyelmezés. Mostanra több száz kegyelmi kérvény parkolhat Sulyok Tamás asztalfiókjában, köztük sok olyan is, amit még Nováktól örökölt.

A hvg.hu összesítése szerint tavaly ilyenkor, fél év alatt, időarányosan már 203 kegyelmi döntésen túl voltunk, sőt, az elmúlt 20 év átlaga évi 800 körüli kegyelmi kérvény volt. Igaz, az évek között nagy a szórás, 3-4-szeres különbség is előfordult, a csúcs a 2007-es 1378 darab volt, míg 2022-ben csak 367 kérelem volt.

Az év második felében egyébként teljesen új világ lesz az államfői kegyelmezés terén, július 1-jétől ugyanis hatályba lépett a tizenharmadik Alaptörvény-módosítás. Ez a jogszabály-változtatás nemcsak szűkítette az államfő 35 éve változatlan kegyelmi jogkörét, hanem eltörölte az igazságügyi tárca előkészítő, valamint kontrollszerepét is. A folyamat teljesen egyszereplős lesz, pedig eddig komoly szerepe volt benne az igazságügyi tárca szakmai főosztályának és magának az igazságügyi miniszternek, méghozzá az államfői döntés előtt és után is. Ez volt a gyakorlat a kegyelmi botrányt kirobbantó Kónya Endrének, a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesének adott – Ferenc pápa látogatására hivatkozó – államfői kegyelem idején is.