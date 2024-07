Vitézy Dávid elégedett a szavazatok eddigi újraszámolásával, pedig Karácsony Gergely előnye még nőtt is egy kicsit

nepszava.hu;

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;újraszámlálás;főpolgármester-választás;

2024-07-09 20:28:00

A háromnaposra tervezett munka első napján nyolc kerületben kezdődött el a legutoljára érvényesnek talált 782 110 szavazólap egyenkénti átvizsgálása. Még csak az ötödével végeztek, de már az eddigi 41 szavazatos különbség többszörösével változott a voksok minősítése.

Eddig rendezett keretek között zajlott az újraszámlálás a mai nyolc kerületben. A hozzánk beérkező jelzések szerint már csak eddig több, mint 150 szavazókörben legalább 270 szavazat minősítése változott: voltak Vitézy-szavazatok a Karácsony-kötegekben és fordítva, voltak nyilvánvalóan érvénytelen szavazatok, melyeket valamiért tévedésből érvényesnek számoltak – posztolta maga Vitézy Dávid a Facebookon. Szerinte mindhárom jelölt, tehát Grundtner András, a Mi Hazánk jelöltje is kapott ilyet. „Tehát az eredeti 41 darabos különbség több, mint 6-szorosának változott a minősítése, pedig ma eddig csak szavazatok egyötödét számolták újra. Ez már önmagában is mutatja, hogy a teljes újraszámlálás indokolt volt” – tette hozzá a pártok közül hivatalosan az LMP, de a választásra szóban a kormánypártok által is támogatott főpolgármester-jelölt.

A Párbeszéd, a DK és az MSZP közös jelöltjeként indult Karácsony Gergelyről ugyanakkor Vitézy Dávid megállapította, hogy minimálisan nőtt is a jelenlegi főpolgármester előnye ezen az első napon. Mint fogalmazott, látja, hogy rengeteg a felfűtött érzelem és indulat az újraszámlálás körül, de szerinte ez a szoros eredmény miatt demokratikus választási folyamat része.

„Megállás nélkül mindenkit csalással vádolni, akinek törvény által megszabott feladata a választási jogorvoslatot kezdeményezni vagy ezekről dönteni, miközben egyébként a folyamat eddig rendezett és korrekt módon, minden főpolgármester-jelölt választási megfigyelőinek részvételével és konszenzusos döntésekkel, a sajtó teljes nyilvánossága mellett zajlik, szerintem óriási felelőtlenség és aláássa a választások tisztaságába vetett közbizalmat” – utalt Karácsony Gergely korábbi kifogásaira Vitézy Dávid, aki megerősítette, az újraszámolás nyomán előálló jogerős eredményt természetesen elfogadja.

Lapunk korábban már írt a napközbeni vitákról, például az I. kerületben, ahol a kezdetben már a szavazatokat tartalmazó urnák elhelyezése körül támad nézeteltérések mellett találtak egy Vitézy-szavazatot, amelyet Tévesen Karácsonynak könyveltek el, de a XVII. kerület egyik szavazókörében hat Vitézy-szavazatról derült ki, hogy valójában Karácsonyé volt. A 444 arról számolt be, hogy délutánra a szavazatok döntő többségénél nem találtak problémát, a vitatott vagy érvénytelennek talált szavazatok száma szerintük alacsony maradt. A lap két, egymástól független megfigyelő információjára hivatkozva ugyanakkor azt közölte: a XXIII. kerületben jelentősebb, 21 szavazatos különbség alakult ki, feltételezések szerint Vitézy Dávid javára.