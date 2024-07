Magyar Péter átadta a Tisza adományait a lebombázott kijevi gyermekkórháznál

P. L.;Sz. Zs.;

Körülbelül 20 millió forintnyi adomány gyűlt össze 8 óra alatt. Az ellenzéki politikus ellátogatott Bucsába és a kijevi Majdan térre, ahol megemlékezett a két évvel ezelőtti tömegmészárlás, illetve a csaknem kilenc évvel ezelőtt erőszakkal végződött tüntetés áldozatairól.

Mint beszámoltunk róla, a hétfői, kijevi gyermekkórházat ért orosz rakétatámadás után a Tisza Párt egy rögtönzött adománygyűjtést szervezett, Magyar Péter pedig Kijevbe utazott. Az ellenzéki politikus megtekintette az ukrán fővárosban a háború áldozatainak emlékfalát, majd ellátogatott a lebombázott kórházhoz.

A kórháznál Magyar Péter élő videós bejelentkezést tett közzé. Elmondása szerint a gyors, 8 órás adománygyűjtés alatt körülbelül 20 millió forint értékben gyűltek össze felajánlások, részint pénzben, részint tartós élelmiszerek, orvosi segédeszközök formájában. Ez utóbbit személyesen adta át, miután szokásos, piros-fehér-zöldre festett platós Ford Transitjával a kórházhoz érkezett.

A lebombázott egészségügyi intézménynél a politikus talákozott a kórház igazgatójával, akivel Czebel Roland, a Kárpátaljai Megyei Tanács tagjának tolmácsolásával kommunikált. Az igazgató tartott nekik a helyszínen egy rövid „idegenvezetést”, egyebek közt elmondta, hogy az Ohmatgyit gyermekkórház a legnagyobb Ukrajnában, de még európai mércével is az egyik legnagyobb. Ebben a kórházban ápolják a legsúlyosabb betegségekben szenvedő gyermekeket is. Azon a helyen, ahol az orosz rakétacsapás történt, olyan gyermekek voltak, akik gyomorbetegséggel küzdenek, olyan is volt, aki transzplantációra várt.

Magyar Péter a találkozó után elmondta, hogy mindenkit a tettei minősítenek, és hogy kivel szolidárisak. Az akcióval azt szerették volna demonstrálni, hogy a Tisza a béke oldalán áll, ugyanakkor elítéli az orosz agressziót is, aminek az egész helyzet köszönhető. Elítélik a háborús bűncselekményeket, és különösen azokat, amelyek ártatlan civilek, gyermekek ellen irányulnak. Békét szeretnének, de a békéhez tettekkel szeretnének hozzájárulni. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet luxusrepülőkön diktátortól diktátorig repülni és olyan tárgyalásokat folytatni, amelynek a tartalmáról igazából nem tudunk semmit, vagy lehet konkrét lépéseket tenni. A magyarok többsége szerinte a konkrét tettekben hisz. Keresztényként, európaiként, magyarként nem tehetnek mást, segíteni kell az áldozatokat, a rászorulókat. Segíteni kell azokat a gyermekeket, akiknek a háború árnyékában évek óta nincs gyerekkoruk - mondta. Végezetül köszönetet mondott mindenkinek, aki adományaival hozzájárult az akcióhoz. Magyar Péter egyébként maga egymillió forinttal járult hozzá az ügyhöz.

Csütörtök délután a Tisza Párt alelnöke előbb Bucsára látogatott, ahol megemlékeztek a 2022-es mészárlás áldozatairól, később pedig, ahogy posztjában írta, a híres kijevi Majdan térre ment, ahol rengeteg kicsi ukrán zászlóerdő fogadta. – Minden zászló egy-egy elvesztett életet jelképez. Ide járnak emlékezni az özvegyek, szülők, nagyszülők, gyerekek, testvérek – tette hozzá Magyar Péter.

Emlékezetes, a kijevi Majdan téren 2013. november 21-én kezdődtek a több héten keresztül tartó tüntetések, amelynek konkrét kiváltó oka az volt, hogy az Európai Unió társulási szerződéstől az akkori elnök, Viktor Janukovics visszalépett. November 30-án a tüntetést ismeretlen parancsra erőszakosan feloszlatták, számos tüntetőt őrizetbe vettek, és 2014 februárjában az ukrán orvlövészek 50 embert gyilkoltak meg. Az egész országban növekvő elégedetlenség hatására, több százezres tömeg kezdett kialakulni, ami aztán Janukovics lemondáshoz és a kelet ukrajnai konfliktus kialakulásához vezetett.