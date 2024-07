Már a légi irányítókat is katonákkal pótolná a HM

nepszava.hu;

Honvédelmi Minisztérium;HungaroControl;légi irányítás;tartalékos katonák;

2024-07-11 22:39:00

Még a ferihegyi káosz kirobbanása előtt vetődött fel a honvédelmi tárcánál az ötlet olyannyira, hogy rendelettervezet is készült belőle.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az elmúlt hetekben tapasztalt késések, az esetenként akár másfél napos várakozások, illetve a Orbán Viktor miniszterelnök felháborodása nyomán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter intézkedésiterv-követelése megtette hatását, máris előkerület egy rendelettervezet, hogy ha nincs elég ember a légi irányításban, jöjjenek a katonák – derült ki a hvg.hu csütörtöki cikkéből. Mint írják, még ki sem pattant a reptéri botrány, amikor májusban, már az akkori létszámhiány miatt is jött egy ötlet a Honvédelmi Minisztériumból: üljenek be önkéntes tartalékos katonák és gyakornokok a ferihegyi irányítótoronyba.

– A rendelet megteremti a lehetőségét, hogy a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. -nél önkéntes tartalékos légiforgalmi irányítókat alkalmazzanak és bevezeti a gyakornok szakszolgálati engedélyt – írja a lap a dokumentum alapján. A tervezett módosítás után szakszemélyzetnek minősülne önkéntes tartalékos légiforgalmi irányítóként az önkéntes tartalékos repülőtéri, bevezető, és körzeti irányító, valamint az önkéntes tartalékos gyakornok légiforgalmi irányító.

Feltételek persze vannak a katonának a betöltött 18. életév mellett alapvető elvárás az érettségi és a legalább a középfokú angol nyelvvizsga. Továbbá előírás az angol nyelvű rádió-távbeszélői vizsga, valamint a polgári légiforgalmi irányítói vagy polgári gyakornok légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedély megszerzése. Az utóbbihoz szükséges elméleti vizsgát a légi jog, a légiforgalmi irányító szolgálatok eljárásai, a kommunikációs és navigációs eszközök ismerete, a légijármű típusismeret, radarberendezések és a rendszerek ismerete elnevezésű szaktárgyakból, valamint meteorológiából kell tenni.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a már említett előzmények után Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a helyzet mielőbbi felszámolása érdekében berendelte a HungaroControl vezetőjét, és az intézkedési terv elkészíttetése mellett üdvözölte, amiért a fogyasztóvédelmi hatóság kiemelten vizsgálja a légitársaságok tevékenységét, s határozott lépéseket vár el az elfogadhatatlan anomáliák megszüntetése érdekében.

A katonák „felhasználása” korábban a tanárhiány enyhítésére és a járművezető-oktatók pótlásánál is felvetődött, bár az is igaz, hogy a tartalékos katonákból is hiány van.