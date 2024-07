„Jobb pályát” ígér a magyaroknak az idei Tusványos

MTI-Népszava;

Románia;Orbán Viktor;Semjén Zsolt;Tusnádfürdő;Tusványos;kulturális programok;

2024-07-11 20:25:00

A már harmincharmadik, kezdetektől a Fideszhez kötődő székelyföldi rendezvény fő attrakciója idén is Orbán Viktor – regisztrációhoz kötött – előadása lesz. A jelenlegi miniszterelnök eddigi tusnádfürdői beszédei nem egyszer botrányt keltettek a hazai és a nemzetközi politikában egyaránt.

Idén már a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort, ismert nevén Tusványost szervezi meg július 23. és 28. között a Magyar Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány az erdélyi Tusnádfürdőn – közölték a szervezők csütörtöki Csíkszeredában sajtótájékoztatójukon. Sándor Krisztina, Tusványos politikai programfelelőse, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elmondta: az idei mottójuk, a „Jobb pályán” fizikai és közéleti-politikai értelemben is a Kárpát-medencei magyarság korábbinál jobb helyzetére utal. – Ha kicsit körülnézünk a szomszédságban, Európában, a világban, akkor kijelenthetjük 2024-ben, hogy mi most egy jobb pályán vagyunk – magyarázta a mottó értelmét a programfelelős.

A meghívottak között idén is ott lesz Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a magyar kormány több minisztere, államtitkára. Orbán szombati előadása idén is regisztrációhoz kötött, mert a szervezők „a provokálni akarókat akarják kizárni ily módon”. Hozzátették, az idei panelbeszélgetések négy fő témakör köré csoportosulnak: az aktuális politikai folyamatok; a háború és béke kérdése; a gazdasági helyzet; valamint külön témakörként nagyobb hangsúlyt kapnak a zöld témák, mint a klímaváltozás, energiahatékonyság, zöld átállás, de foglalkoznak a sajtó helyzetével is. A politikai témák között a júniusi és az őszi választások, a magyar uniós elnökség a kiemelt. A nemzetpolitikai kerekasztalt is megtartják a Kárpát-medencei magyar szervezetek elnökeinek részvételével. – A román politika fősodrából a választási év miatt a szervezők szándéka és erőfeszítései ellenére sem lesznek politikusok, de a rendezvény évek óta visszajáró román előadói idén is eljönnek – mondta Sándor Krisztina,

Popa Ilona, a Tusványos erdélyi főszervezője közölte: 34 rendezvénysátorban mintegy 500 program lesz mintegy ezer előadó részvételével. – A nagyszínpadon este a Blahalouisiana, a Bagossy Brothers Company, a Magashegyi Underground, a Honeybeast, Szabó Balázs Bandája, Ákos, Nagy Feró és a Beatrice, a Magyar Rocklegendák (Kalapács József, Rudán Joe és Varga Miklós), a Kowalsky meg a Vega és a 4S Street koncertezik. Fellép Pál István Szalonna, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Több neves magyar sportoló, olimpikon is jelen lesz, így Rákosi Gyula negyvenegyszeres válogatott labdarúgó, Kovács „Kokó” István olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó, Bujdosó Imre olimpiai és világbajnok kardvívó, Dzsudzsák Balázs magyar válogatott labdarúgó, Kubatov Gábor, Bölöni László. A program és bővebb információk a Tusványos.ro honlapon és a rendezvény közösségi oldalain találhatók.

Orbán Viktor tusnádfüdői beszédei rendre vihart kavarnak, botrányt keltenek. Az illiberalizmus 2014-es meghirdetése és a 2022-es fajelméleti fejtegetések után, tavaly arról beszélt, hogy magyar miniszterelnökként már 2040-ig tervez, majd összecsapott a román diplomáciával, mondván, „demarsot” kapott a bukaresti külügytől arról, hogy miről beszélhet és miről nem. Ne beszéljen nemzeti szimbólumokról, ne beszéljen kollektív kisebbségi jogokról, ne beszéljen „nem létező román közigazgatási területi egységekről”. – Aki a demarsot összeállította, Székelyföldre, esetleg Erdélyre gondolt, és ha igen – fűzte hozzá kajánul –, ő sosem állította, hogy ezek román területi egységek lennének. Szlovákiát sem hagyta ki, amikor „elszakított országrészként” emlegette, amivel kivívta északi szomszédunk vezetőinek a haragját.