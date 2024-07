Tágasabb tér, egymást kevésbé zavaró színpadok és a hagyományos felsőoktatási profil várja az idei EFOTT közönségét

Hargitai Miklós;

EFOTT;

2024-07-12 20:20:00

A tó túl messze volt.

Az idei év a tizedik, amikor az EFOTT stabilan a Velencei tónál van. Az ötödik, amikor Sukorón tartják, és egyfolytában legalább a harmadik, amikor az év (addigi) legforróbb napjaira esik. Aki esetleg még nem járt a jelenlegi helyszínen: nem úgy kell elképzelni, hogy egy sukorói parkban, vagy a település szélső házai mellett rendezik, hanem kint a határban, az M7-es és a tópart között a zöldben. Ennek az elhelyezkedésnek megvannak az előnyei – például az, hogy maga Sukoró tud azért létezni a fesztivál napjai alatt –, meg a hátrányai is: ez nem ugyanaz, mint leszállni a HÉV-ről a Filatorigátnál, és besétálni a hídon. Az EFOTT-ra eljutni kisebbfajta kalandtúra; szerencsére az útjelzés és az emberi erővel történő rávezetés példaszerű, eltévedni alighanem csak jelentős alkoholos befolyásoltság révén lehetne.

Tavalyhoz képest jelentős változás, hogy a színpadok máshol vannak: távolabb egymástól is, a tótól is, szintén előnyös és hátrányos következményekkel. A produkciók nem csak egymást zavarják így kevésbé, de a déli part esti/éjszakai nyugalmát is – utóbbit élesben teszteltük szerdán, a nyitónapi sürgésből alig hallatszott valami. Ugyanakkor a nagyobb távolság, különösen sötétben, nehezíti a fürdést.

Ez ilyen: aki EFOTT-ra (eredetileg: Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója) jár, ne rettenjen meg egy kis természetjárástól.

A konkrét, körbekerített fesztiválhelyszín mintha tágasabb lenne, és az első benyomások alapján valamivel talán többen is vannak. Odabenn az árak – ez szintén inkább érzet, mint tényadat – nem változtak, vagy nem sokat, ami a jelen inflációs viszonyok közt jó hír. A fő célcsoportot az egyetemisták jelentik, az árszintet igyekeznek az ő pénzügyi lehetőségeikhez szabni. A 14 éven aluliak pedig felnőtt kísérővel ingyen mehetnek, ez is szép tradíció. Az EFOTT hagyományosan az olcsóbb fesztiválok közé tartozik, többek közt ezt kapja cserébe a nép a vadregényes viszonyokért. Meg az őszinte igyekezetet, hogy lehetőleg minden évben egy kicsivel komfortosabb legyen a kiszolgálás. A szándék 2024-ben is érezhető, és továbbra is van tér a fejlődés előtt. Nagyon jó ötlet például a buszjárat a kápolnásnyéki vasútállomás és a VIP-bejárat között, mert ez nem az a hely, ahova mindenkit limuzinnak hoznak – annyira jó, hogy igen hosszúak a buszra váró sorok, mert az utazni vágyó közönség népes, a járműpark viszont nem eléggé. De aki kivárja, és bebocsátást nyer (egy szép séta után, mert a busz nem a bejáratnál tesz le), az úgyszólván garantáltan megkapja, amiért jött.

Ma már minden fesztivál döntően a zene köré épül, de az EFOTT több évtizede következetesen kitart a felsőoktatási profil mellett is. Utóbbi nem csak azt jelenti, hogy a nem zenés programkínálat döntően a hallgatóknak szól, hanem azt is, hogy minden évben egy hazai felsőoktatási intézmény – idén az Óbudai Egyetem – a rendező partner. Természetesen mindig jön valaki az aktuális oktatásirányítástól, aki elmondja, mennyire parádésan teljesít a magyar iskolarendszer és annak felsőháza, de ez már a patinás KISZ-es időkben is hasonlóan történt, miért pont az eleve a KISZ-ben szocializálódott mai káderek csinálnák másképp; nem is ütközik meg rajta senki. De van például HÖOK-fórum arról, hogy Magyarországon vagy külföldön érdemes továbbtanulni, és influenszer-tanfolyam, ha valaki a suli mellett egy alternatív karriervonalat is elindítana. Meg startup-képző, lelkiegészség tanácsadó hallgatóknak, „kiállítás a békéért” (2024-ben vagyunk), és hát a Nemzeti Bormarketingért Felelős Kormánybiztos is kilátogat a terepre (aki nem tudná, a Velencei-tó bortermő partvidéke az Etyek-budai borvidék része, Rókusfalvy úr pedig a szomszédos Etyekről fejlesztgeti a magyar borkultúrát).

A lényeg azért mégiscsak a zene. Szerdán többek közt T. Danny (láthatóan szomorúan), a Valmar, a Carson Coma és a BSW muzsikált, utóbbi volt a nap nyertese. Csütörtökre Beton.Hofi (akikkel beszéltünk, azok szerint eddig az ő koncertje volt a fénypont), Krúbi Pogány Induló, Manuel és a Welhello jutott. Pénteken Bruno X Spacc, Honeybeast, Follow the Flow, ByeAlex és Majka volt a kínálat, szombatra pedig Dzsúdló, 30Y és a Halott Pénz mellé némi kalamajka után befut Azahriah is, aki már tavaly is ott volt, és a közönség akkor is nagyon szerette.

Ez az a felhozatal, ami miatt ma a többség odamegy – általában egy fesztiválra, és konkrétan az EFOTT-ra. Meg persze a tó, ami nekünk most kimaradt, mert túl messze volt – pedig idén, 2023-mal ellentétben végre víz is van benne.