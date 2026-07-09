Július 8-án ötvenedszer nyitotta meg kapuit az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, vagy közismert nevén EFOTT fesztivál Sukorón. Kiváló pajtásunk, Flajsz Péter fotózta végig a nyitónapot.
Jövőre már nem a Velencei-tónál rendezik meg az idén 50 éves fesztivált.
Egy napra tették a legpolitikusabb előadókat az idei EFOTT-on, nekik pedig már nem is kellett mondani semmit, a tömeg megelőlegezte az állásfoglalásukat.
A tó túl messze volt.
A pride tematikájú mercheket vitték el.
Azarhriah vagy a BSW sem véletlenül vonzott rengeteg fiatalt.
Lassan éledező fesztiválozókkal, majd parádés koncertélményekkel zárt a Sukoró térségében rendezett 45. EFOTT. A rendezvény bizonyította, milyen nagy szükség van a közösségi élményekre, és hogy a sláger az idő múlásával is sláger.
A hazai fiatalok továbbra is fesztiváloznának, ám a gigafesztiválokkal szemben nő a kisebb rendezvények népszerűsége.
Az Unió több országában hangsúlyosan, törvényileg – diszkrimináció ellenes törvény, média törvény- az emberi méltóság megsértésének tekintik, ha a női testet mint szexuális tárgyat jelenítik meg a reklámokban - írja közleményében Hegyesi Beáta, a párt szakpolitikusa.
Százhúsz-százharmincezer embert várnak az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójára (EFOTT), amelyet július 11. és 17. között rendeznek Velencén - mondta a fesztivál igazgatója a rendezvény szerdai hivatalos megnyitóján. Maszlavér Gábor elmondta: hat nap alatt mintegy húsz zenei helyszínen körülbelül kétszáz fellépő szórakoztatja a fesztivál résztvevőit.
Erősebb infrastruktúrával, hosszabb strandszakasszal és szélesebb zenei felhozatallal várja az érdeklődőket az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) Velencén július 12. és 17. között. A rendezvény területe idén csaknem 30 hektár lesz, jóval hosszabb lesz a strandrész, emellett erősebb infrastruktúrával, több kiszolgáló létesítménnyel, büfékkel, illemhelyekkel várják a látogatókat. Idén saját wakeboard-pályája és két strandröplabdapályája is van a rendezvénynek, de vízilabdázás és sárkányhajózás is színesíti a programokat. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK! FOTÓK: TÓTH GERGŐ/NÉPSZAVA
Július 12-én Velencén kezdetét veszi a 2016-os EFOTT, amely a szervezők bevallása szerint minden eddiginél nagyobbat fog szólni. A sport, turisztikai, gasztronómiai és kulturális programok mellett a zenefelhozatal is erősnek ígérkezik: a hazai közönségkedvencek közül többen extra produkcióval készülnek, a Rudimental pedig már most üzent a fesztiválozóknak.
Negyven évvel indulása és az állandó vándorlás után a jelek szerint Velencén találta meg végső helyszínét az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT). Erről a fesztivál és a település vezetője beszélt a keddi budapesti sajtótájékoztatón.
Minden eddiginél többen, 103 ezer 467-en látogattak el az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójára (EFOTT). A jubileumi, 40. fesztivált Velencén rendezték július 14-től 19-ig.
Az eddigi 4000 vizsgálat során mintegy 37 millió forint bírságot szabott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a nyári ellenőrzések első szakaszában, amelyek egészen augusztus végéig tartanak.
Mi az, ami nélkül nem indulnak el a zenészek az idei EFOTT-ra? A mikrofon és a hangszerek mellett személyes kedvenceiket sem hagyják otthon a hírességek, ha fesztiválozni indulnak. Péterfy Borit minden fellépésre elkíséri kabalája, de Pásztor Anna, Nagy Feró és Dévényi Tibi bácsi is bevett szokásoknak hódol a nyári turnék alkalmával.
Mintegy 30 év után Miskolctapolcára tér vissza az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT). A július 15. és 20. között tartott esemény helyszínének kiválasztását most is a közönségre bízták a szervezők.
A kilencvenes évek több nemzetközi popsztárja, köztük a Mr. President, a Brooklyn Bounce, Haddaway és a Vengaboys is fellép Miskolctapolcán az EFOTT-on. A nyitókoncertet a Tankcsapda adja július 15-én - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.