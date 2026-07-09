Tombol az EFOTT-fesztivál Velencén - Fotógaléria!

Erősebb infrastruktúrával, hosszabb strandszakasszal és szélesebb zenei felhozatallal várja az érdeklődőket az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) Velencén július 12. és 17. között. A rendezvény területe idén csaknem 30 hektár lesz, jóval hosszabb lesz a strandrész, emellett erősebb infrastruktúrával, több kiszolgáló létesítménnyel, büfékkel, illemhelyekkel várják a látogatókat. Idén saját wakeboard-pályája és két strandröplabdapályája is van a rendezvénynek, de vízilabdázás és sárkányhajózás is színesíti a programokat. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK! FOTÓK: TÓTH GERGŐ/NÉPSZAVA