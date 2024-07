Ismét piros figyelmeztetést adtak ki, negyven foknál is melegebb lehet a hétvégén, de zivatar és felhőszakadás jön

M.A.;

időjárás;hőség;figyelmeztetés;felhőszakadás;zivatar;kánikula;

2024-07-13 07:07:00

Szombaton késő este is 23, 32 fok várható.

Tizenkét vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna) a legmagasabb, piros fokozatú, míg az ország többi részére másodfokú figyelmeztetést adott ki szombatra a hőség miatt a HungaroMet. Az ország túlnyomó részén tehát a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat.

Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet nagyrészt 34 és 40 fok között várható, de az északnyugati tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket mérhetünk, míg az Alföldön egy-egy helyen a 40 fokot is meghaladhatjuk. Késő este 23, 32 fok várható.

A sok napsütést csak időszakosan zavarhatja erőteljesebb gomolyfelhő-képződés. Csapadékra főként a déli óráktól számíthatunk. Előbb a keleti országrészben pattanhatnak ki helyenként hőzivatarok, később nyugat, délnyugat felől érkeznek, képződnek zivatarcellák, amelyek idővel kelet, északkelet felé tevődnek. Heves zivatar sem zárható ki, amit viharos szél, jégeső, lokálisan intenzív csapadék kísérhet.

A várható zivatarok miatt hét vármegyében (Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala) másodfokú, az ország többi részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Veszprém és Zala vármegyében felhőszakadásra is figyelmeztetnek.

Vasárnap a sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, valamint magasra tornyosuló gomolyfelhőkre is számíthatunk majd, utóbbiakból reggel főként északon, míg napközben máshol is kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. Várhatóan megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcsérték az ország északnyugati, nyugati részén 30 és 35, másutt 35 és 40 fok között valószínű. A hőség és a zivatarok miatt is figyelmeztetések lesznek érvényben.

Csütörtökön a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy az ország egész területére vonatkozóan meghosszabbítja július 18-án éjfélig a harmadfokú hőségriasztást. Felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet, különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Fontos a folyamatos folyadékpótlás, és az, hogy aki teheti, a déli órákban ne tartózkodjon a tűző napon.