Nem sikerült megszereznie Mészáros Lőrinc cégének a gigantikus horvát agrárcsoportot

2024-07-13 07:38:00

A Fortenova végül a horvát Podravka mellett döntött.

Lemaradt a gigantikus horvát agrárcsoportról Mészáros Lőrinc cége, a Fortenova végül a horvát Podravka mellett döntött – tudta meg a Telex.

A portál bő két hete számolt be arról, hogy a 45-50 ezer munkavállalót és tucatnyi nagy céget magában foglaló, zágrábi központú Fortenova eladja bizonyos agrárvállalkozásait. Mindez a magyar nagyvállalkozók érdeklődését is felkeltette, Csányi Sándor is próbálkozott, de Mészáros Lőrinc két horvát csoporttal együtt a top 3-ig jutott.

Most Anja Linić Sikavica, a Fortenova kommunikációs igazgatója arról tájékoztatta a portált, hogy a pályázat lezárult, és a Fortenova a horvát Podravka mellett döntött, ennek értelmében a Fortenova Group a jövőben már csak a Podravkával folytatja a tárgyalásokat.

A magas ár mellett a Fortenova úgy ítélte meg, a Podravka segítheti azt a célt, hogy a cégek kölcsönösen előnyös stratégiai partnerségben dolgozzanak a jövőben, hiszen a Fortenova megmaradt élelmiszercégei számítanak az eladott társaságok mezőgazdasági termelésére.

A Telex kiemeli, a Mészáros-csoport ellenszélben indult, Horvátországban fújtak a magyar földszerzési törekvések kiterjesztésére, a most eladott cégek ugyanis együttesen mintegy 32 ezer hektár állami tulajdonú földön is gazdálkodnak. A horvát politikusok pedig gyakran óvatosak a külföldi befektetőkkel, nehogy a nacionalista politikai erők és lapok a haza kiárusításával vádolják meg őket. Mint azt a 444 kiszúrta, Mészáros Lőrinc a horvát sajtó szerint 500 millió eurós ajánlott tett, ami 200 millióval volt több, mint a horvátok ajánlata, miközben – elemzők szerint – ennyit nem is érnek a cégek.