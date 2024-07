„Húha!” - Orbán Balázs nem aggódik amiatt, hogy az uniós külügyminiszterek bojkottálnák a budapesti csúcstalálkozót

Á. B.;

2024-07-15 20:45:00

Mindezt alighanem a stratégiai nyugalom jegyében teszi.

„Talán a modern kor előtt volt olyan utoljára, hogy hazánk ilyen szintű világpolitikai folyamatok alakításában tudott közreműködni” - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a kormányfő úgynevezett „békemissziójával” kapcsolatban.

Orbán Balázs a Mandinernek nyilatkozva arról beszélt, hogy Orbán Viktor de facto az unió soros elnökeként járt Kijevben, Moszkvában és Pekingben. (A soros elnökség) „keretében egyrészt folyamatban lévő ügyek, dossziék menedzselése zajlik, ez a technikai rész, ugyanakkor saját politikai kezdeményezéseket is tehetünk. És bizony mi élünk is ezzel a lehetőséggel, jogunk van megpróbálni, még ha benne is van a pakliban az elutasítás. (...) az ajtók mindenütt azonnal megnyíltak a magyar miniszterelnök előtt, aki így minden fontos információt be tudott gyűjteni, az erről szóló jelentést pedig az EU-tagországokhoz és az uniós intézményvezetőkhöz is eljuttatunk. Már elkészült a javaslat Európa számára, annyit kérünk, legalább tárgyaljuk meg! Ha Brüsszel nem hajlandó erre, Washington és Peking előbb-utóbb úgyis lép az ügyben” - fogalmazott.

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy a Politico értesülése szerint az uniós külügyminiszterek inkább bojkottálnák az EU soros elnöki tisztét betöltő Magyarország augusztus 28-29-én Budapesten tartandó külügyi csúcstalálkozóját, s helyette egy saját külügyi találkozót szerveznének ugyanabban az időpontban.

„Húha! Szögezzük le: Magyarországot nem lehet elhallgattatni. Sőt, Magyarország hangját mindenütt hallják a világon. Ezzel tehát ismét kár próbálkozni”

- hangzott az igazgató válasza, aki abban sem érez „nagy drámát, ha a miniszter helyett államtitkár érkezik egy közlekedési témájú uniós dosszié megtárgyalására, az ügymenet így is megy tovább.”