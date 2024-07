„Nulla szakmaiság jellemzi ezeket a döntéseket, amelyekkel nemcsak az igazgatót, hanem tantestületeket, sőt az egész iskolát büntetik”

Juhász Dániel;

oktatás;tiltakozás;Fazekas Csaba;iskolaigazgatók;Kölcsey Ferenc Gimnázium;Tanítanék Mozgalom;Törley Katalin;Belső-Pesti Tankerületi Központ;

2024-07-15 19:30:00

Indoklás nélkül utasították el a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium vezetőjének pályázatát, a középiskola egykori tanára, Törley Katalin szerint nem szakmai, hanem politikai döntés született.

Már legalább tíz olyan esetről tudni, amikor a Belügyminisztérium és a tankerületi központok indoklás nélkül utasítottak vissza iskolaigazgatói pályázatokat. Annak ellenére tették ezt, hogy más pályázók nem voltak és a tantestület, a diákok, valamint a szülők is a döntéshozók által alkalmatlannak ítélt, az iskolákat évek óta irányító intézményvezetőket támogatták.

Az egyik legutóbbi, nyilvánosságra került eset a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója, Fazekas Csaba pályázatának elutasítása. Az igazgató a 444.hu-nak megerősítette a hírt, de bővebben nem akart nyilatkozni.

A Kölcsey volt tanára és a Tanítanék Mozgalom tagja, Törley Katalin ugyanakkor azt mondta lapunknak, mást nem tud elképzelni az elutasítás okaként mint azt, hogy a Kölcsey tantestületének egy része az élére állt az elmúlt években lezajlott polgári engedetlenségi mozgalmaknak. Az akciók miatt öt tanárt – köztük Törleyt – el is bocsátottak. Törley Katalin emlékeztetett:

kirúgásuk után Fazekas Csaba egyebek mellett arról írt közösségi oldalán, az öt tanár elbocsátásával a Belső-Pesti Tankerületi Központ súlyosan megsértette a diákok tanuláshoz való jogát.

A kirúgott tanárok pert is indítottak, az egyik tárgyalási napra az igazgatót is beidézték tanúként, ahol például arról beszélt, gyakran érezhető volt, hogy a tankerület ellenségként tekint a tiltakozó tanárokra.

Törley Katalin szerint Fazekas Csaba munkájával szemben nem lehetett semmilyen szakmai kifogás, vezetése alatt a Kölcsey egyre jobb eredményeket ért el, felvételi idején minden évben többszörös a túljelentkezés. A Belső-Pesti Tankerületi Központ hírei között is többször feltűnt a neve: tavaly júniusban az Akadémiai Pálmaág Rendjének tiszti fokozatát vehette át a francia nagykövettől a francia kultúra szolgálatában végzett tevékenységéért. 2019-ben pedig a Magyar Diáksport Szövetség díját vehette át, miután a Kölcsey három egymást követő évben is dobogós helyezést ért el az országos diákolimpián.

Érdeklődtünk a Belső-Pesti Tankerületi Központnál, hogy megtudjuk, milyen okokból nem tartották támogathatónak Fazekas Csaba pályázatát, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk tájékoztatást.

Nem ez az első eset: „szakmai kifogások” miatt utasították el a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatójának pályázatát (ez az az iskola, ahol 21 tanár indított túlórapert a tankerület ellen), de ugyanez történt Bicskén, Jánoshidán, Szolnokon és több budapesti iskolában is.

Jellemzően olyan intézményekben, ahol az utóbbi években többször volt valamilyen tiltakozás, egyebek mellett sztrájk vagy polgári engedetlenségi akciók.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet korábban azt nyilatkozta a Népszavának, ezekből az esetekből az látszik, az oktatásirányítás igyekszik megszabadulni azoktól az iskolaigazgatóktól, akik “nem megfelelő janicsárok”.

Ezzel a Tanítanék Mozgalom képviselője is egyetértett, mint fogalmazott, elkeserítőnek tartja, hogy ilyen “tisztogatások” megtörténhetnek. – Nulla szakmaiság jellemzi ezeket a döntéseket, amelyekkel nemcsak az igazgatót, hanem tantestületeket, sőt az egész iskolát büntetik, bizonytalanságban tartják – vélekedett Törley Katalin, aki arra is emlékeztetett, 2016-ban is történt hasonló, amikor a kockásinges tiltakozásokban aktívan részt vevő iskolák igazgatóit állították félre.