Tizenkét hatósági eljárás zajlik a sorozatos repülőjárat-késések miatt

2024-07-16 10:02:00

Erről a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium számolt be a DK-s Oláh Lajos kérdésére válaszolva.

Írásbeli kérdéssel fordult a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumhoz Oláh Lajos, a DK országgyűlési képviselője, hogy kiderüljön, hány vizsgálatot folytatott le az Orbán-kormány az elmúlt hetekben a sorozatos repülőjárat-törlések miatt.

Az ellenzéki politikus közölte, a tárca válaszából kiderült,

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 12 hatósági eljárást folytat a június 21. és július 1. között járatkésések kapcsán.

Arra a minisztérium nem válaszolt, hogy ezt megelőzően hány eljárást indítottak a légitársaságok mulasztásai kapcsán – jegyezte meg a képviselő.

Az elmúlt hetekben megszaporodtak járatkésések, köztük a több órás, olykor az egy napnál is tovább tartók. Ezzel kapcsolatban Varga G. Gábor, az Egek Ura Blog.alapítója lapunknak arról beszélt, a kialakult helyzet egyszerre köszönhető az elementárisan, különösen a nyári időszakban növekvő utazási igényeknek, valamint a légitársaságok költségcsökkentésének. Utóbbi révén a társaságok már eljutottak oda, hogy csúcsidőszakban nem képesek biztosítani járataik zökkenőmentes üzemeltetést. Az ezen túlmenő okokat kutatva a késesek hátterében ott található a menetrendek „kifeszítettsége” is, amelyek a mostanihoz hasonló extrém időszakokban nem, vagy alig tarthatók. De a repülőtereken az utasszállító-gépek földi kiszolgálásánál tapasztalható gondok, mint kapacitás- és munkaerőhiány is közrejátszik. Varga G. Gábor mindemellett megjegyezte, az európai légi irányítás jelenlegi szerkezetében nem versenyképes, éppen széttagoltsága miatt, ráadásul ott is folyamatos a munkaerőhiány.