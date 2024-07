Orbán Viktor közvetlen diplomáciai kapcsolatfelvételre szólította fel az EU-t Oroszországgal, szerinte Donald Trump készen áll a „békeközvetítő” szerepre

M.A.;

Oroszország;Ukrajna;Orbán Viktor;Donald Trump;

2024-07-16 11:10:00

A magyar kormányfő tíz pontban számolt be az úgynevezett békemissziója eredményéről az Európai Tanács elnökének. Elárulta, hogy a republikánus elnökjelöltnek részletes és megalapozott elképzelései vannak a békéről, de a november 5-i amerikai elnökválasztásig nem fog nyilvánosság elé állni velük, ezért az EU-nak újra közvetlen diplomáciai kapcsolatot kell létesítenie Oroszországgal.

Tízpontos jegyzetet küldött a „békemissziója” alapján tett következtetéseiről és javaslatairól Orbán Viktor miniszterelnök Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének – áll a Politico kedd reggeli hírlevelében.

A lap szerint a július 12-i keltezésű levélben szerepel, hogy Donald Trump „valószínűsíthető” győzelme esetén „jelentősen megváltozik az EU hátrányára” az Európai Unió részesedése az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásból.

A Trumppal folytatott floridai megbeszélése alapján a magyar kormányfő azt is kijelentette, hogy a volt amerikai elnök „választási győzelme után nem sokkal nem vár beiktatásáig, hanem azonnal készen áll a békeközvetítő szerepére”. Trumpnak szerinte ezzel összefüggésben részletes és megalapozott tervei vannak.

Mint azt a 24.hu kiszúrta, a levélről a Financial Times is beszámolt. A lap szerint Orbán Viktor közölte, hogy Donald Trump a választásig nem fog előállni konkrét bétetervvel. Mindez azt jelenti, hogy az EU-nak újra közvetlen diplomáciai kapcsolatot kell létesítenie Oroszországgal, és „magas szintű” tárgyalásokat kell kezdenie Kínával az ukrajnai háború békés lezárása érdekében – írta a magyar miniszterelnök a moszkvai és pekingi látogatását követően. Levelében azt is állította, a Vlagyimir Putyin orosz-, Hszi Csin-ping kínai- és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott közelmúltbeli megbeszélései alapján az az általános benyomása, hogy „a fegyveres konfliktus intenzitása a közeljövőben radikálisan eszkalálódni fog”.