Hatvanhárom EP-képviselő kéri, hogy vonják meg Magyarország szavazati jogát Orbán Viktor „békemissziója” miatt

2024-07-16 12:08:00

„A gyakorlat azt mutatja, hogy a puszta szóbeli elítélésnek nincs hatása” – hangsúlyozták a kezdeményezők.

Magyarország szavazati jogának megvonását kezdeményezte hatvanhárom EP-képviselő, miután a magyar kormányfő az EU soros elnökeként, „békemissziója” keretében Oroszországba és Kínába utazott – írja a Politico.

A lap birtokába került levélben – melyet Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének és Roberta Metsolának, az Európai Parlament elnökének címeztek – a képviselők kiemelték, Orbán Viktor magyar kormányfő

„máris jelentős károkat okozott azzal, hogy kihasználta és visszaélt az EU-tanácsi elnökségi szerepével”.

„Több diplomáciai látogatást tett, nevezetesen a Putyinnal folytatott oroszországi és Hszi Csin-pinggel zajlott kínai megbeszélést, melyek során szándékosan hamisan mutatta be felhatalmazásait” – írták az EP-képviselők, felszólítva az Európai Parlamentet, hogy megfelelően reagáljon a történtekre. Szerintük

„ehhez valós intézkedésekre van szükség, például Magyarország szavazati jogának a felfüggesztésére a Tanácsban, hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy a puszta szóbeli elítélésnek nincs hatása”.

A Politico szerint a levelet számos országból és parlamenti frakcióból támogatták, az Európai Néppárt (EPP), az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) és a Zöldek képviselői is szerepelnek köztük.

Mint hétfőn megírtuk, az Európai Bizottság elnöke úgy döntött, a testület bojkottálni fogja a magyar EU elnökség által szervezett informális találkozókat, vagyis nem biztosokat, csak vezető tisztviselőket küld a magyarországi tanácskozásokra. Ezt Eric Mamer, az EB szóvivője közölte hétfő este az X közösségi platformon. A poszt szerint Ursula von der Leyen „a magyar elnökség kezdetét jelző közelmúltbeli fejlemények fényében határozott így”, ami utalás Orbán Viktor találkozóira Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A kormányfő uniós partnerei zokon vették, hogy nem egyeztetett velük moszkvai és pekingi vizitje előtt, amire szerintük köteleznék az EU előírásai. A szóvivő azt is bejelentette, hogy a brüsszeli testület nem fog Magyarországra látogatni. Ilyenre még nem volt példa, az EB minden félévben felkeresi a soros EU elnökséget ellátó ország kormányát. Először júliusra tervezték a látogatást, később szeptemberre halasztották, most ez is kútba esett.

Korábban a Politico írt arról, hogy értesülései szerint az uniós külügyminiszterek bojkottálnák az EU soros elnöki tisztét betöltő Magyarország augusztus 28-29-én Budapesten tartandó külügyi csúcstalálkozóját, s helyette egy saját külügyi találkozót szerveznének ugyanabban az időpontban.