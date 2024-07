Döntött Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság bojkottálni fogja a magyar EU elnökség informális találkozóit

Halmai Katalin (Brüsszel);

Európai Bizottság;Orbán Viktor;bojkott;soros elnökség;Ursula von der Leyen;

2024-07-15 21:00:00

Nem biztosokat, csak vezető tisztviselőket küld a magyarországi tanácskozásokra.

Az Európai Bizottság (EB) elnöke egy döntött, hogy a testület bojkottálni fogja a magyar EU elnökség által szervezett informális találkozókat, vagyis nem biztosokat, csak vezető tisztviselőket küld a magyarországi tanácskozásokra.

Ezt Eric Mamer, az EB szóvivője közölte hétfő este az X közösségi platformon. A poszt szerint Ursula von der Leyen “a magyar elnökség kezdetét jelző közelmúltbeli fejlemények fényében határozott így”, ami utalás Orbán Viktor találkozóira Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A kormányfő uniós partnerei zokon vették, hogy nem egyeztetett velük moszkvai és pekingi vizitje előtt, amire szerintük köteleznék az EU előírásai.

A szóvivő azt is bejelentette, hogy a brüsszeli testület nem fog Magyarországra látogatni. Ilyenre még nem volt példa, az EB minden félévben felkeresi a soros EU elnökséget ellátó ország kormányát. Először júliusra tervezték a látogatást, később szeptemberre halasztották, most ez is kútba esett.