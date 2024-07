Benézőpont

Hargitai Miklós;

Nézőpont Intézet; sajtószabadság

2024-07-17

Egy igaz állítás biztosan van a Nézőpont sajtószabadság-jelentésében: a kormányfüggetlen média információit többen fogyasztják, mint a pártharsonákét. Hogy miért, az akkor látszott a legtisztábban, amikor a Magyar Péter-sztori uralta a közéletet: a fideszes közönség is átkapcsolt, mert a „saját” sajtója, amelyet nem a valóság, hanem a politikai érdek szerkeszt, nem szolgálta ki a hírigényét. Most megmondjuk: ez az arányosság mindig megmarad, amíg a szabad újságírást teljességgel ki nem szorítják a hírszolgáltatásból: ahol a két fél versenyszerű körülmények között mérkőzhet meg egymással, ott törvényszerűen a valódi sajtó győz. Nem véletlen, hogy az Orbán-rezsim médiapolitikája nem a versengésre, hanem a versenytársak kiiktatására épül.

A két nagy országos napilap közül a kormánypárti Magyar Nemzet addig kullogott – kilométerekkel lemaradva – a Népszabadság mögött, amíg a kormányzat, megelégelve a kilátástalan küzdelmet, az utóbbit be nem záratta. Bohóckodtak egy darabig az interneten Mandinerrel, 888-cal, Pesti Srácokkal, de irdatlan mennyiségű közpénz elégetésével sem jutottak semmire: megszerezték inkább az online nyilvánosságot uraló két nagy hírportált, az Origót és az Indexet (az Origóból mára a magyarbulvár legalja lett, az Indexből meg egy álcázott pártközlöny azoknak, akik azt hiszik magukról, hogy nem olvasnak párthíreket).A két nagy kertévé közül a TV2-be ugyanolyan sunyi trükkökkel vásárolták be magukat, mint az Indexbe - az RTL-be csak azért nem, mert a tulajdonos nem hagyta, hogy megvegye Orbánnak a Roszatom. A rádiózásban ennél is drasztikusabban jártak el: vidéken illetve országos léptékben egyetlen rádiócsatorna sem maradt, amelynek a hírszerkesztését ne a Rogán-művek irányítaná.

S ha már itt tartunk: a „független” médiahatóság 14 év alatt mutatóba sem hozott olyan frekvenciapolitikai döntést, amely ellentétes lett volna a NER-nek a nyilvánosság megszállását célzó akaratával, vagy amely bármely médiaszegmensben a hírek, vélemények és nézőpontok (hahaha) egyébként az alkotmányban is előírt sokszínűségét szolgálta volna. (Közben pedig szó nélkül hagyta a Népszabadság kinyírását, a megyei lapok bekebelezését – mint ahogy nem érik el az ingerküszöbét a pártszolgálat olyan törvényen kívüli szereplői sem, mint a Megafon, a Vadhajtások vagy az Orosz hírek – holott az elsődleges feladata, amelynek ellátása érdekében a tényleg példátlan hatáskörét kapta, a médiarendszer törvényes működésének garantálása lenne.)

Utószó: miután a „közmédia” napokon át egy kamu videót terjesztett a Trump-merényletről, ideje lenne a vezetőit leváltani, és száműzni a sajtóból, ahogyan a HVG-nél történt a 2014-es, emlékezetes bajai videó nyomán, jelentős részben a Fidesz követelésére. Mert amíg a tudatos félretájékoztatás következmények nélkül marad, sőt kitüntetéssel, előléptetéssel jár, addig ugyanúgy ki fognak röhögni mindenkit, aki a kormányoldalon sértetlen sajtószabadságról beszél, mint ahogy most is kiröhögi az egész szakma a Nézőpontot, a jelentésével együtt.