Magyar Péter: Azt keresi a Fidesz, mi lehet az új rezsicsökkentés

Európai Néppárt;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-07-17 07:49:00

Az ellenzéki politikus nem vitatja, hogy Orbán Viktor békét akar, de az úgynevezett „békemissziót” nem tartja hitelesnek.

Egyébként is kellett volna külföldre járnom, egyébként is kell nemzetközi kapcsolatokat építeni a Tisza pártnál, hiszen egy új párt vagyunk, és ez a lehető legkönnyebb és legjobb megoldás, amikor Brüsszelben tud az ember vagy Strasbourgban találkozni volt, és leendő, vagy jelenlegi miniszterelnökökkel, miniszterekkel, szakminiszterekkel is tudja építeni a kapcsolatokat - jelentette ki a Tisza Párt alelnöke, európai parlamenti képviselője a 444.hu-nak adott nyilatkozatában.

Magyar Péter azt mondta, szabad kezet adott Tarr Zoltán delegációvezetőnek, hogy a képviselők a párt itthoni politikájával összhangban politizáljanak. Jelezte, minden képviselőnek megvan az egyéni szabadsága és lehetnek különbségek, de ha fontos kérdésekben valaki nem tartja magát a pártfegyelemhez, akkor szankciókkal fog szembenézni. Közölte, nem jó az a narratíva, amin az Európai Néppárt és az Európai Parlament halad, mert ezzel Orbán Viktornak segítenek, aki így fel tudja venni az áldozati pózt, mint akit folyamatosan támad a „gonosz Brüsszel”. Mint mondta, Manfred Webernek is elmondta, nem ez a jó út, mivel pont az ellenkező hatást érik el. Konkrét javulás ettől soha nem lesz, hogy az Európai Parlament követel valamit - tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a pártcsaládnak nagyon erős kötődése van Magyarországhoz, „első kézből informálódnak, és mindenki csak így néz, hogy hova jutott ez az Orbán Viktor, aki '89-ben egy demokratikus politikusnak indult, és követelte a szovjet csapatok kivonását, és most ott bájcseveg Putyinnal, miközben ő pedig gyerekkórházakat bombáz le.

Magyar Péter a miniszterelnök úgynevezett „békemissziójával” kapcsolatban azt mondta, önmagában nincs azzal gond, ha Orbán Vikktor elmegy a világ vezetőihez. Kritizálta a magyar kormányt, amiért nem ítélte el a kijevi gyermekkórház elleni támadást. Az a „legalja”, ha a magyar kormány soros uniós elnökként ezt nem teszi meg. Éppen ezért számára nem éppenséggel hiteles egy ilyen békemisszió. „Én nem vitatom, hogy a miniszterelnök békét akar, bár az látszik, hogy a háborút ő nagyon jól tudja politikai célokra használni. Ezzel nyerte meg a 22'-es választást, ezzel akarta most megnyerni az EP-választást. Most már kicsit kevés volt” - magyarázta a Tisza Párt alelnöke, aki szerint a Fidesz azt keresi, mi lehet az új rezsicsökkentés, mi lesz az új békepárti narratíva 2026-ban.