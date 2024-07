Elfogyott az orosz ellenzék, elkezdtek külföldiekre vadászni Vlagyimir Putyin hatóságai

Gál Mária;

börtönök;elnyomás;Oroszprszág;

2024-07-18 16:45:00

Július 18-án csütörtökön Oroszországban folytatódott az abszurd, vagyis Evan Gershkovich amerikai újságíró pere. A 32 éves férfit tavaly óta tartják előzetes letartóztatásban, kémkedésért akár 20 év börtönt is kaphat.

Evan Gershkovich, a Wall Street Journal tudósítója és az orosz ellenzéki angol nyelvű ellenzéki portál, a The Moscow Times korábbi riportere az első nyugati újságíró, akit a hidegháború óta kémkedés vádjával letartóztattak Oroszországban. Az amerikai újságíró tárgyalása június 15-én kezdődött, amennyiben bűnösnek találják, akár 20 év börtönbüntetésre ítélhetik. Ő maga valamint a Wall Street Journal tagadja a kémkedési vádat, az amerikai hatóságok politikai túsznak tekintik, az EU és nemzetközi újságírószervezetek is felszólították Oroszországot a szabadon engedésére.

Ennek ellenére a Kreml kitart amellett, hogy „tetten érték” az amerikai újságírót. Az orosz főügyész júniusban azzal vádolta meg Gershkovichot, hogy a CIA-nak dolgozott, és „titkos információkat gyűjtött” az Uralvagonzavod tankgyártóról a szverdlovszki régióban, ahol letartóztatták. Tárgyalása zárt ajtók mögött zajlik, ügye részleteit, az állítólagos kémkedés bizonyítékait nem hozták nyilvánosságra. Neve felmerült egy esetleges fogolycsere kapcsán is, erről maga Putyin elnök is beszélt, de nem ismert, hogy zajlottak-e ilyen irányú tárgyalások és ha igen, akkor min buktak el.

Gershkovich ügye csak a jéghegy csúcsa, Oroszországban ugyanis szinte naponta történnek újabb és újabb abszurd letartóztatások annak dacára, hogy a valódi orosz ellenzék tagjai már mind vagy börtönben vagy emigrációban vannak. Július 15-én például egy moszkvai bíróság távollétében nyolc év börtönbüntetésre ítélte Masa Gessen orosz-amerikai újságírónőt, amiért „orosz katonákról szóló, politikai gyűlölettel motivált, tudatosan hamis információkat terjesztett” - jelentette a Net Freedoms Project nevű emberi jogi civil szervezet közlése alapján a The Moscow Times.

Gessen oroszországi születésű, de az Egyesült Államokban él. Az orosz hatóságok haragját látszólag egy tavalyi interjúnak köszönheti, amelyet a népszerű youtubernek és újságírónak, Jurij Dudnak adott, és amelyben az orosz hadsereg által az ukrajnai Bucsában elkövetett atrocitásokról beszélt. Gessen ellen tavaly decemberben adott ki elfogatóparancsot Oroszország. Valójában azonban másról van szó. A The Moscow Times emlékeztet, hogy az 57 éves Gessen nembináris és transznemű személy, aki Vlagyimir Putyin elnök egyik legszókimondóbb kritikusaként ismert. 2013-ban költözött New Yorkba, amikor Oroszország elkezdte bevezetni az LMBTQ+ közösséggel szembeni jogfosztó intézkedéseket. A háború alatt „hamis információkat” büntető szabályozást az ukrajnai agresszió kezdete után vezették be, 15 év börtönbüntetéssel sújthatók az ebben vétkesnek talált személyek. Az elmúlt közel két és fél évben több mint 131 embert küldtek rács mögé Oroszországban a hadseregről terjesztett állítólagos hamis hírek miatt.

De a hazaárulás vádja is felkapottabb, hazaárulónak lenni pedig ma igen könnyű Vlagyimir Putyin birodalmában.

Múlt héten számolt be a független orosz média arról, hogy 9 év börtönbüntetésre ítélték a 21 éves Tatjana Laletina egyetemistát hazaárulás vádjával. Az ő bűne az volt, hogy 2022. február 24-én, az orosz invázió első napján 10 dollárt adományozott egy ukrán alapítványnak. Majd az FSZB ügynökei feltörték a telefonját, és 2022 áprilisában újabb 20 dolláros adományozásról szereztek tudomást - jelentette a Mediazona független orosz portál a tomszki bíróság sajtószolgálatára hivatkozva.

Laletinát idén február végén tartóztatták le a szibériai Tomszk városában. Az ellene felhozott vád akár 12-20 év börtönnel büntethető. A tomszki területi bíróság június 28-án zárt tárgyalást követően bűnösnek találta Laletinát, és a minimálisan előírtnál alacsonyabb büntetést szabott ki rá. A lány barátja a Govorit NeMoszkva Telegram csatornán tette közzé a neki írt levelet: „Visszamentem a cellámba, és nagyon örültem. Csak kilenc év!”, írta a lány.

Amint arról lapunk is beszámolt, ugyancsak a múlt héten 6-6 év szabadságvesztésre ítélték Szvetlana Petrijcsuk drámaírót és Jevgenyija Berkovics rendezőt egy színházi előadás miatt, amely a vád szerint a terrorizmust támogatja.