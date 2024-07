Tizenhat év börtönt kapott Oroszországban Evan Gershkovich, a The Wall Street Journal újságírója

nepszava.hu;

Oroszország;ítélet;börtönbüntetés;The Wall Street Journal;kémkedési per;amerikai újságíró;

2024-07-19 15:21:00

A szabadságvesztést egy szigorúan őrzött büntetőtelepen kell letöltenie.

Bűnösnek találta kémkedés vádjában Evan Gershkovich amerikai újságírót a Szverdlovszk megyei Jekatyerinburg regionális bírósága. A The Wall Street Journal (WSJ) munkatársát 16 évre ítélték, s büntetését egy szigorúan őrzött kolóniában, azaz büntetőtelepen kell letöltenie – jelentette a TASZSZ orosz állami hírügynökség a tárgyalóteremből. Az ügyben korábban két zárt ülést is tartottak. Evan Gerskovich nem ismerte el a bűnösségét, de az ügyészség 18 év „szigorú védelmi telepen letöltendő börtönbüntetést” kért.

Ítélethozatal előtt záróbeszédek hangzottak el a perben, az újságíró is csak reggel, zárt ajtók mögött szólhatott az utolsó szó jogán.

A Népszava többször is írt az előzményekről. Evan Gershkovichot, a Wall Street Journal tudósítóját, az orosz ellenzéki angol nyelvű ellenzéki portál, a The Moscow Times korábbi riporterét munka közben tartóztatták le 2023 márciusában egy jekatyerinburgi útja során, majd azzal vádolták meg, hogy a CIA-nek kémkedett. Az orosz hatóságok soha nem mutattak be bizonyítékot a nyilvánosság előtt az állításaik alátámasztására, de a A CNN szerint a perben az ügyészség büntető igazságügyi osztályvezetője azt közölte, a bíróságon megállapították és dokumentálták, hogy Evan Gershkovich a CIA utasítására 2023 márciusában titkos információkat gyűjtött a katonai felszerelések gyártásával és javításával foglalkozó Uralvagonzavod tevékenységéről.

A CNN emlékeztetett, hogy a pert Egyesült Államok koncepciósnak minősítette, letartóztatása után a State.Department követelte is, hogy azonnal bocsássák szabadon. Hasonló felszólítást tett az EU és nemzetközi újságírói szervezetek is. Evan Gershkovichot 477 nappal ezelőtti igazságtalan letartóztatása óta is jogtalanul tartják fogva. Ez felháborító. most véget kell vetni – szögezte le még csütörtöki közleményében a Dow Jones, a WSJ kiadója.

Evan Gershkovich az első nyugati újságíró, akit a hidegháború óta kémkedés vádjával letartóztattak Oroszországban, tárgyalása június 15-én kezdődött.