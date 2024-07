Leállt az orosz olajvezetékünk, a Mol nem kommentál

M. I.;

Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;MOL Nyrt.;orosz olaj;kőolajvezeték;Barátság olajvezeték;

2024-07-17 17:27:00

A Mol eddig nem jelentette a Barátság elapadását és az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre Szijjártó Péter szavait sem kívánták véleményezni.

"Jelenleg a Lukoil nem szállít Magyarországra Ukrajnát keresztül, de keresik a jogi megoldást a tranzit újraindítása érdekében" - idézi az MTI Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi, New York-i, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott tárgyalásait követő, a hazai kőolajellátásra utaló nyilatkozatát.

Bár a Mol Dunai Finomítóját (Dufi) a horvát krk-i kikötővel is összeköti egy nagy áteresztőképességű cső, a százhalombattai egység eddig legalább 70 százalékban az Ukrajnát érintő, Barátság nevű vezetéken érkező orosz olajat dolgozta fel. A Mol eddig nem jelentette a Barátság elapadását és az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre Szijjártó Péter szavait sem kívánták véleményezni.

Az ügy súlyához képest túl szerteágazó értelmezési lehetőségek közül lapunknak szakértők nem zárták ki, hogy a Mol akár Horvátország felől is vásárolhat orosz olajat. Ha viszont a Dufi nyersanyag nélkül marad, előbb-utóbb az ország biztonsági tartalékait is megcsapolhatják. A kérdés érinti az orosz nyersolaj behozatalára vonatkozó összuniós tilalom alóli mentességünktől az EU-kikötőkből épp most kitiltott orosz olajszállító "árnyékflottán" át az Adria és a Barátság szállításidíj-emeléseit érintő, szintén Brüsszelig érő vitákat is.

Ráadásul egyes hírek szerint a Mol közvetlenül nem is feltétlen az orosz Lukoiltól, sokkal inkább különböző, orosz hátterű, de másutt bejegyzett kereskedőcégektől szerzi be a nyersolajat. A Mol és a Lukoil hosszú távú, 5 éves beszerzési megállapodást utoljára 2005-ben jelentett be.