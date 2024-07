Legyőzöttek Donald Trump udvarában

Mosolygó Miklós;

Egyesült Államok;Joe Biden;merényletkísérlet;Donald Trump;Republikánus Párt;republikánus elnökjelölt;republikánus elnökjelölő konvenció;Milwaukee;

2024-07-18 14:00:00

A Republikánus Párt országos konferenciájának második napján két egykori rivális is nyíltan kiált Donald Trump és populista mozgalma mellett.

A minden elnökválasztási évben megrendezett republikánus konvenció nemcsak a pár szavazólapjának első két helyén szereplő személyéről dönt, de a konzervatív párton belüli befolyásos politikusok is beszédet mondanak. A meghívott szónokok névsora idén (is) kifejezetten pikánsra sikerült, hiszen a republikánus előválasztáson szereplő két Trumpot hevesen kritizáló politikus, Ron Desantis floridai kormányzó és Nikki Haley egykori amerikai ENSZ-nagykövet is beszédet intézett a párt küldötteihez.

A woke-ellenes keresztesháborút folytató kormányzó lendületes beszédét azzal kezdte, hogy a republikánusoknak végre mindkét elnököt vissza kell küldeniük ahová valók: a pandémia idején jórészt karanténban tartózkodó Joe Bident a pincébe, míg Donald Trumpot a Fehér Házba. A kormányzó számon kérte a demokrata kormányzaton a benzin üzemű autók betiltásának tervét, korlátozására tett kísérletet, a fegyvertartáshoz fűződő második alkotmánykiegészítés eltörlését és a „genderideológia” ráerőltetését a társadalomra a hadseregben szolgáló katonától az óvodásokig. A felsoroltak a gyakorlatban tapasztalt szabályozáshoz képest inkább retorikai túlzások, egyfajta paródiái a társadalmi sokszínűséget, szociális igazságosságot igazságosságot és felzárkóztatást kiemelt prioritásként kezelő demokrata programnak. Erősen kritizálta a Biden-kormány állítólagos „nyitott határok” migrációs politikáját, amelynek következtében az illegális bevándorlók megnövekedett száma gazdasági és szociális teherként nehezedik a közösségekre. „Csak aztán ne panaszkodjanak a liberálisok, ha a migránsokat Martha’s Vineyard szigetére küldjük – szúrt oda gúnyosan DeSantis. A gúnyos megjegyzése még egy 2022-es augusztusi incidensre utal, amikor a kormányzó Florida állam költségén közel 50 menekültstátuszért folyamodó venezuelai bevándorlót vitt a Rhode Island partvidékének elegáns üdülőhelyére. Az esetet Joe Biden elnök elítélte és embertelennek, valamint politikai hecckampánynak bélyegezte.

DeSantis a 2022-es kormányzói újraválasztását földcsuszamlásszerű győzelemmel érte el, ezért jó ideig Trump utódjaként is számoltak vele a Republikánus Pártban.

Az második kormányzói kampányát vezető Susie Wilesszal való kenyértörése után már szerényebb sikerrel kommunikálta kultúrharcos üzeneteit. Sokatmondó adat, hogy Wiles jelenleg Chris LaCivitával közösen a Trump 2024-es kampányát vezeti. Bár DeSantis »Never Back Down« nevű kampányfinanszírozási alapítványa rekordot jelentő, 85 millió dolláros összeget is meghaladó összeget költött az előválasztási kampány nyitó állomását jelentő Iowában, ez csupán Trump mögött messze lemaradva, a második helyre volt elég.

Nikki Haley egykori dél-karolinai kormányzó és a Trump-adminisztráció egykori ENSZ--nagykövete is felszólalt a republikánus konvención. A Haley a konzervatív előválasztáson egészen a márciusi Szuperkeddig versenyben volt, ugyanis akkor úgy fogalmazott, a választók megérdemlik a választás lehetőségét. Több alkalommal kritizálta Trumpot, például azért, mert „káosz követi, amerre jár”. Februárban Haley dacolt a Republikánus Párt trumpista szárnyának nyomásával, amikor úgy nyilakozott: „Nem érzem szükségét, megcsókoljam Trump gyűrűjét. Ekkor még úgy tűnt, hogy Ted Cruz texasi szenátor 2016-os akcióját következő Haley is megtagadja majd Trumptól a nyilvános támogató szavakat. A konzervatív párt még megmaradt mérsékelt szavazóinak így csalódniuk kellett Haleyben, aki Trump személyes kérésére egység és a megbékélés jegyében támogatásáról biztosította a volt elnököt a küldöttgyűlésen. Indoklása szerint az Egyesült Államok belső és külső biztonsága érdekében fontos, hogy novemberben Biden helyett Trumpra szavazzanak Amerika állampolgárai.

Haley kifejezetten a Trumppal szkeptikus szavazókhoz szólt, akiknek véleménye szerint nem kell mindenben egyetérteniük a volt elnökkel ahhoz, hogy rá szavazzanak.

Elismételte a Trump-adminisztráció alatti béke időszakát és kiemelte azt is: sem Oroszország, sem a Hamász terrorszervezet nem indított volna támadást, ha Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok 46. elnökét. „Egy erős elnök nem kezd háborúkat, hanem megakadályozza őket” – fogalmazott.

Trump békebírói szerepe mégsem makulátlan. Erre világít rá az a kedden közzétett titkosszolgálati jelentés, amely egy Trump ellen szervezett iráni merényletről ad hírt. 2021 januárjában Trump utasítására egy dróntámadás végzett Bagdadban Kászem Szolejmánival, az iráni Forradalmi Gárda különleges egységének parancsnokával. A katonai stratégát mártírként tisztelik hazájában, a Trump elleni merénylet terve pedig válasz lenne az iráni tábornok meggyilkolásáért. A 2021-es iraki akció nincs összefüggésben a Trump ellen szombaton Pennsylvaniában történt merénylettel.