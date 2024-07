Szándékosan hajthatott autójával a párizsi kávézó teraszának a 24 éves férfi

MTI-Népszava;

2024-07-18

A büntetlen előéletű francia állampolgárságú gyanúsított őrizetbevételét csütörtökön megszüntették, és a prefektúra pszichiátriai intézetébe szállították át.

Szándékosan hajthatott szerdán este egy autó egy párizsi kávézó teraszának, amivel egy ember halálát, hatnak pedig súlyos sérüléseket okozva – közölte csütörtökön az ügyészség az elkövető vallomására alapozva a feltételezést. A 24 éves büntetlen előéletű francia állampolgárságú gyanúsítottat szerda este állították elő, de csütörtökön megszüntették az őrizetbevételét, és a prefektúra pszichiátriai intézetébe szállították át.

Az ügyben indított eljárást a vádhatóság átminősítette emberöléssé és emberölési kísérletté, a nyomozást a bűnügyi rendőrség végzi. – A tényállás átminősítése a vádlottnak a rendőrségi őrizetben tett vallomása alapján történt, amely arra utal, hogy a cselekmény szándékos lehetett – jelezte az ügyészség. Ugyanakkor a nyomozó hatóság, a rendőrség a gyanúsított vallomását óvatosan kezeli, mivel elmeállapota miatt a hatósági őrizetbevételét nem lehetett folytatni.

Lapunk is beszámolt a szerda esti incidensről, amikor Párizs északi részén egy kávézóba hajtott a férfi. A becsapódást túlélő áldozatok közül a legutolsó híradások szerint hárman kritikus állapotban voltak. Az autó balesetet okozó sofőrje akkor elmenekült a helyszínről. Egy utasa volt, akinek az alkohol- és drogtesztje is pozitív lett, de ő nem volt az áldozatok között. A sofőrt még az este folyamán fogták el, és több részletre is fény derült. A híres Pere-Lachaise temetőtől nem messze történt az eset egy nyugodt és forgalommentes úton, a kávézóba hajtó jármű pedig egy Toyota típusú autó.

Franciaországban fokozott biztonsági készültség van érvényben a július 26-án kezdődő párizsi olimpia miatt.