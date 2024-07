Szponzorokat keres Ilosvai Dorottya, aki bekerült a Yale Egyetem színművész-mesterképzésére

Rosznáky Emma;

interjú;Yale egyetem;színészet;

2024-07-19 06:38:00

Olyan világhírű művészek nyomdokaiba van lehetősége lépni, mint Meryl Streep, aki szintén itt tanult.

A színészet Ilosvai Dorottyának nem egy kiskori vágy, a kíváncsisága a szakma iránt a nyelvtanulással kezdődött, ami szerinte nagymértékű megfigyelési képességet igényel, pont, mint a színészi játék. Ilosvai Dorottya először németül tanult meg, az angolját az ASSIST ösztöndíjprogram segítségével tudta komolyan fejleszteni, ugyanis ennek segítségével jutott ki az Egyesült Államokba egy évre. Majd a New York University Abu Dhabin teljes ösztöndíjjal folytathatta tanulmányát, innen jött az újabb lehetőség. – Egy művészeti képzésben résztvevő tanáraim biztattak arra, hogy jelentkezzek a Yale-re. Őszintén nem gondoltam volna, hogy fölvesznek, de meg szerettem volna próbálni, hiszen már belecsöppentem a filmezés világába, és a színészet is elkezdett komolyabban érdekelni – meséli Dorottya, aki a kinti egyetemen pszichológiát és filmet tanult, emellett az ottani színpadon szerepelt többször, itthon pedig egy angol–francia filmben kapott kisebb szerepet. A maga 23 évével ezen a képzésen fiatalnak számít, leendő osztálytársai közül van olyan, aki gyakorló szakmabeli, képességei tökéletesítéséért és a nívós oktatás miatt jelentkezett az intézménybe.

Szavaiból kiderül, az amerikai intézmény valahol hasonlóan működik, mint mondjuk a magyar. – Két klasszikus és két kortárs monológot és egy dalt kellett hozni a felvételire, első körben az egyéniségekre voltak kíváncsiak, személyes esszét, motivációs levelet is kellett írni és több ajánlólevéllel érkezni. A következő forduló is még egyedül történik, a felvételi utolsó szakaszában pedig körülbelül harminc ember marad, akik egy hétvégén keresztül dolgoznak együtt. – A fiatal színésznő egyébként a Téli rege Hermione-monológjával és Júlia erkélymonológjával, valamint két modern angol szerző szövegével felvételizett. – Fontos nekem Júlia karaktere, azt gondolom, mindig meg kell őrizni valamit a gyermeki látásmódból, egy fajta tiszta kíváncsiságból – mondta. A Yale David Geffen School of Drama intézményébe háromezer jelentkező közül végül tizenhatot vettek föl.

Bár az egyetem tandíjmentes, de a három évnyi kint léthez Dorottyának 35 ezer dollárra, tehát 12,7 millió forintra lesz szüksége.

– Április óta keresek szponzorokat, írtam különböző cégeknek, de nem jártam sikerrel. Ezután több ember tanácsára indítottam gyűjtést a Whydonate nevű platformon. – A honlapon Ilosvai Dorottya nevére rákeresve található meg a gyűjtés, ott lehet adakozni. – Nem szégyellek segítséget kérni, és szerintem ez nagyon fontos üzenet a fiataloknak, akik határt szabnak álmaiknak aszerint, hogy honnan jönnek. Én lehetetlennek tartom, hogy az ember teljesen egyedül vigye véghez célját. Szerintem fontos észrevenni és elismerni azt a folytonos támogatórendszert, ami körülvesz minket, legyen az család, barátok, egy idegennel való beszélgetés a vonaton, bármi – mondta el Dorottya.