Csak egyszázalékos felajánlásokból több mint két és félmilliárdot kaptak tavaly a reformátusok, de a Bethesda Gyermekkórház klímaberendezésére valamiért így sem futotta

Czene Gábor;

2024-07-20 05:45:00

Tízmillió forintra volt szükség. Megkérdeztük az egészségügyi intézményt, miért nem magától értetődő, hogy a fenntartó egyház fizeti ki a javítást és a bővítést.

„A kánikula okozta működési nehézségeinkre a Magyarországi Református Egyház, kórházunk fenntartója azonnal reagált, s rendkívüli segítségként kifizeti az elromlott klímaberendezés teljes szerelési költségét!” – adta hírül pénteken a Bethesda Gyermekkórház. A fenntartói segítség bejelentése azután történt meg, hogy egy nappal korábban a Bethesda a nyilvánossághoz fordult, és adományokat kért a fül-orr gégészeti műtő speciális légkondicionáló berendezésének megjavításához, továbbá négy rendelő klimatizálásához. Tízmillió forintot kértek összesen a javításra és klímabővítésre.

Megkérdeztük a kórházat, miért nem magától értetődő, hogy a fenntartó egyház fizeti ki a javítást, de erre nem kaptunk választ. A református zsinat kommunikációs osztályától a többi között azt próbáltuk megtudni, hogy az egyház mikor értesült a történtekről, a kórház felhívása előtt vagy után. Közleményüket ajánlották figyelmünkbe, de abban ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak.

A tájékoztatóból kiderült viszont, hogy a Ferencváros Torna Club sportolóinak és dolgozóinak 10 millió forintos támogatásával egy csapásra megoldódott azon helyiségek klimatizálásának finanszírozása, ahol ez még sürgősen szükséges. Sőt: „egy névtelenségét kérő kiemelt nagy összegű adományozónknak; az összefogásban résztvevő számtalan támogatónknak és a cégek felajánlásának köszönhetően még nagyobbat álmodhatunk és azon helyiségek is sorra kerülnek a klimatizálásban, melyeket nem is remélhettünk”. Bár a közlemény nem tért ki rá, Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke (tényleges vezetője) is felajánlott félmillió forintot.

A probléma tehát gyorsan megoldódott, ám az egyelőre nem világos, hogy a gyermekkórház előzetesen megpróbált-e segítséget kérni a fenntartótól, ha nem, miért nem. A református egyház költségvetésében 10 millió forint aligha számít jelentős tételnek. Igaz, nyilvános elszámolás hiányában nem lehet tudni, hogy az egyes egyházak mennyi közpénzből gazdálkodnak. A GZ idén májusban a KSH gyűjtésére hivatkozva arról írt, hogy az összes egyház (közülük messze legnagyobb a katolikus, a reformátusok a második helyen állnak) 2022-ben 915 milliárd forint bevételhez jutott. Ennek több mint kétharmada állami forrás volt.

2010 májusától 2023 augusztusáig az állam 257 ingatlant adott át ingyen az egyházaknak, összesen 57 milliárd forint értékben. Ebből 57 jutott a reformátusoknak, összesen 13 milliárd forint értékben – idézte fel a Telex azokat az adatokat, amelyek a Párbeszéd megkeresésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő hozott nyilvánosságra. Az rtl.hu értesülése szerint ez év januárjában a Dunamelléki Református Egyházkerület ingyen kapta meg az államtól az Alkotmány utca 25. szám alatti 569 négyzetméteres ingatlant, amely több mint 1,4 milliárd forintot ér.

Egyszázalékos adófelajánlásokból (ez is közpénz, amelyről az állam lemond az egyházak javára) a reformátusok tavaly közel 2,7 milliárdot kaptak. Az így befolyt összeggel az egyházaknak nem kell elszámolniuk. Az egyszázalékos pénzeket a költségvetés kiegészíti. A Magyar Ateista Társaság megfogalmazása szerint valójában háromszor-négyszer annyit juttat az állam az adófizetők pénzéből, mint amennyit felajánlottak: ez a szám úgy jön ki, hogy az állam az összes befizetett adó 1 százalékát odaadja a kedvezményezetteknek, miközben csak az adófizetők 25-30 százaléka tesz felajánlást.