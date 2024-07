Magyar Péter után az FTC és egy névtelen adományozó is segített a Bethesda Gyermekkórház klímaproblémáin

nepszava.hu;

A fenntartó, a Magyarországi Református Egyház már ki is fizette az egészségügyi intézmény műtőjében elromlott klíma javítására szükséges összeget. Kórtermek, más helyiségek hűtésére is lesz lehetőség a jövőben.

„Váratlan helyzetben elképesztő gyors segítség: a nagy melegben fellépő műtőklimatizálási problémánkat a közösség erejével és fenntartónk segítségével sikerült megoldani” – adta hírül péntek délután Facebook-oldalán a Bethesda Gyermekkórház. Közleménye szerint a kánikula okozta működési nehézségekre a Magyarországi Református Egyház, kórház fenntartója azonnal reagált, s rendkívüli segítségként kifizeti az elromlott klímaberendezés teljes szerelési költségét. „A Ferencvárosi Torna Club sportolóinak és dolgozóinak 10 millió forintos segítségével pedig egy csapásra megoldódott azon helyiségek klimatizálásának finanszírozása, ahol ez még sürgősen szükséges” – fűzte hozzá az egészségügyi intézmény.

A kórház azután adta ki a jó hírt, hogy lapunk is megírta, Magyar Péter félmillió forintot utalt át a Bethesda Gyermekkórháznak, ahol mindeddig sürgős műtétek maradtak el a klímaberendezés leállása miatt. „Arra bíztatok mindenkit, hogy akinek lehetősége van rá, segítsen a környezetében lévő egészségügyi intézményeknek” – tette hozzá. Azután sorra jöttek a felajánlások, adományok. Ahogy az egészségügyi intézmény közölte, volt egy névtelenségét kérő, a költségekhez nagy összeggel hozzájáruló kiemelt adományozó is.

– Az összefogásban résztvevő számtalan támogatónknak és a cégek felajánlásának köszönhetően még nagyobbat álmodhatunk és azon helyiségek is sorra kerülnek a klimatizálásban, melyeket nem is remélhettünk. A sürgősségi várakozó, a sebészeti betegőrző kórterem, a neurológiai betegfogadó tér, ADHD ambulanciánk vizsgálója, génterápiás kórtermünk és az otthonlélegeztetési alváslabor klimatizálása is megoldódik a következő hetekben – fogalmaztak, s azt ígérték, „minden felajánlott támogatásról be- és elszámolunk és a gyermekek és gyógyítók körülményeit tesszük belőle jobbá”.

A fejleményekre kommentben reagált a Ferencvárosi Torna Club is: „Örömmel oldottuk meg a problémát. A klub és a Bethesda Kórház kapcsolata komoly múltra tekint vissza, sportolóink mindig örömmel segítenek, és ha kell, ha lehet, boldogan keresik fel a kórházat, hogy ajándékkal, jelenlétükkel is hozzájáruljanak a kis betegek gyógyulásához. Most gyorsan és komolyan kellett segíteni. Nem beszéltünk, hanem azonnal cselekedtünk, a pénzt már át is utaltuk.”

Az FTC-nek van is miből segítenie, az MFor egy éve írta meg, hogy a klub 2022-ben 13,9 milliárd forint támogatást kapott a központi költségvetésvétésből. A cég a Covid-19 előtti utolsó békeévben „még csak” 3,7 milliárd forintos árbevétel mellett 1,3 milliárd forintos veszteséggel működött. Az elmúlt négy évben nagyot fordult a FTC Zrt. működése: az utolsó lezárt évben vagyis 2022-ben 6,6 milliárd forintos árbevétel mellett 1,3 milliárd forintos adózott eredményről dönthetett a cég közgyűlése.