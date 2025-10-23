Szijjártó Péter szerint úgy tűnik, az Európai Bizottság utasítja Ukrajnát, hogy tartson be Magyarországnak és Szlovákiának

A külgazdasági és külügyminiszter szégyenteljesnek és önleleplezőnek tartja, hogy a brüsszeli testület nem lép fel magyar és szlovák érdek szerint Ukrajnával szemben a Lukoil-ügyben. Közel a megállapodás, hogy ami a kőolajat illeti, a korábbi éveknek megfelelően menjen a kőolaj-együttműködés Oroszország és Magyarország, illetve Oroszország és Szlovákia között – árulta el.