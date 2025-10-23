A budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó lemondása után ez már a második világos jelzés, hogy az amerikaiaknak elegük van az orosz időhúzásból.
A külgazdasági és külügyminiszter szégyenteljesnek és önleleplezőnek tartja, hogy a brüsszeli testület nem lép fel magyar és szlovák érdek szerint Ukrajnával szemben a Lukoil-ügyben. Közel a megállapodás, hogy ami a kőolajat illeti, a korábbi éveknek megfelelően menjen a kőolaj-együttműködés Oroszország és Magyarország, illetve Oroszország és Szlovákia között – árulta el.
A szükséges megállapodások Gulyás Gergely reményei szerint ősz elején megszülethetnek.
Valdis Dombrovskis közölte, fontos csökkenteni az Oroszországból származó energiától való függőséget.
Azt viszont a Mol-vezér nem érti, miért kellene leválni az oroszokról. Emellett közölte, amíg ők nem szólalnak fel, addig nem kell aggódni. „Ha megint bejönne egy árstop, abból hamarabb lenne üzemanyaghiány, mint ebből” – jelentette ki.
A büntetőintézkedés feloldása nem képezi vita tárgyát – jelentette ki Denisz Smihal.
Megjegyezték, hogy ez egy elkerülhető helyzet lett volna.
A bolgár külügyminiszter közölte, hogy amennyiben például kőolajtermékek vonatkozásában szükség van újabb mennyiségekre, azt különböző számítási módokkal el tudják juttatni Magyarországra.
Nagy kárt okozhat az orosz energiafüggőség.
A térségi olajipar doyenjének számító Fazakas Imre csoportjától Mol-kézbe került 16 szlovákiai Lukoil-töltőállomás.
Hivatalos személyek sértegetése miatt háromszáz órányi nevelőmunkára ítélték a legnagyobb nem állami tulajdonú orosz olajtársaság, a Lukoil alelnökének fiát, aki tavasszal Moszkvában luxusterepjáróval próbált meg rendőrautókat lerázni. Az ügy nagy port vert fel, mert az elítélt, Ruszlan Samszuarov társaival együtt egy 170 ezer dolláros, rendszám nélküli Mercedes terepjárón száguldozott, miközben a hajszát élőben, nevetve és a hatóság embereit provokálva közvetítette a Periscope közösségi oldalon. Samszuarov, amikor látta, hogy a helyzetből nincs kiút, helyet cserélt egyik társával a volánnál.
Vádat emeltek Romániában a Lukoil egyik kőolaj-finomító vállalata, a ploiesti-i Petrotel és az orosz olajcég európai főrészvényese, a Hollandiában bejegyzett Lukoil Europe Holdings, illetve a cégcsoport több romániai vezetője ellen, akiket pénzmosással és hűtlen kezeléssel gyanúsítanak - közölte hétfőn a ploiesti-i ügyészség.
Nem csak Magyarországról, de az egész Közép-európai térségből kivonul az orosz Lukoil. A társaság eladja cseh és szlovák hálózatát is eladja.
A Mol-csoport megállapodást írt alá a Lukoillal a vállalat kiskereskedelmi hálózatának átvételéről Csehországban, a tranzakció lezárását, illetve a nemrég bejelentett Eni tranzakció lezárását követően a csoportnak 318 benzinkútja lesz Csehországban - közölte az olajipari vállalat.