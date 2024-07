Nehéz helyzetben Joe Biden, egyre több demokrata politikus kéri, hogy lépjen vissza

P. L.;

Egyesült Államok;visszalépés;Joe Biden;Demokrata Párt;

2024-07-20 21:53:00

Egyelőre úgy tűnik, nem akar visszalépni.

Egyre növekszik azoknak a demokrata politikusoknak a száma, akik azt szorgalmazzák, hogy Joe Biden amerikai elnök a Donald Trumppal vívott, meglehetősen rosszul sikerült elnöki vitája után lépjen vissza az újraindulástól. Legutóbb Elizabeth Warren, Massachusetts állam demokrata szenátora tett, ha konkrét kijelentést nem is, de egyértelmű célzást erre. A politikus az MSNBC-nek adott interjúban úgy fogalmazott: az elnöknek „nagy döntést kell meghoznia”, és ha úgy dönt, hogy visszalép, Kamala Harris alelnök készen áll.

A hvg.hu idézi Mark Takano kaliforniai demokrata kongresszusi képviselőt is, aki nemrég szintén arra szólította fel Bident az X-en, hogy mondjon le újraválasztási terveiről, hozzátéve, „ideje átadni a stafétát” Kamala Harrisnek. Mindemellett ő, és Warren is méltatták Biden eddig elért eredményeit. Takano szerint legnagyobb érdeme a „demokrácia megmentése” 2020-ban, hangsúlyozta viszont, hogy ezt idén akkor teheti meg, ha visszalép Harris javára. „Joe, szeretlek és tisztellek téged. De a tét túl nagy ahhoz, hogy elbukjunk. Ideje átadni a stafétát Kamalának” - fogalmazott.

Korábban mások melllett Barack Obama volt amerikai elnök is arról beszélt, hogy Joe Biden győzelmi esélyei jelentősen csökkentek, emiatt pedig az elnöknek meg kellene fontolnia, hogy valóban el akar-e indulni a novemberi választáson. Nancy Pelosi korábbi demokrata házelnök pedig kerek-perec kijelentette, hogy ha Biden marad, esélyük sincs megnyerni a Képviselőházat. A Joe Bidennel újabban meglehetősen kritikus New York Times szerint egyébként az elnök a 2009 és 2017 között hivatalban lévő elődjére – akinek az alelnöke volt – és Níncí Pelosira is dühös, utóbbira különösen.

Az egyre növekvő számú felszólítás ellenére Joe Biden látszólag továbbra is kitart. Eleinte arról beszélt, hogy őt csak a Mindenható Isten késztetheti visszalépésre, később azért már az egészségi állapotától is függővé tette a dolgot. Mindenesetre legutóbb azt közölte, alig várja, hogy a koronavírus-fertőzésből felépülve visszatérjen kampányolni a jövő héten.