Hadházy Ákos: Kormányzati adatok szerint tavaly 3316 magyar halhatott meg vagy szenvedethetett tovább, mert elutasították gyógyszertámogatási kérelmét

2024-07-21 15:23:00

Hiába nőtt az egyedi engedélyezések száma, drasztikusan emelkedett az elutasításoké is. Az Orbán-kormány arra hivatkozik, hogy drágák az új, a különféle betegségeknél Európában áttörést hozó gyógyszerek.

„Tavaly 3316 honfitársunk halt meg vagy szenvedhetett tovább azért, mert elutasították egy új, hatásos gyógyszer iránti kérelmét” – írta vasárnapi Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő szerint „az elutasításokkal maximum néhány milliárdot spórolt a kabinet. „Biztos kellett a repülőtérre, Vodafone-ra , Ráhel influenszeres bulijára, vagy arra, hogy Orbánért honvédségi repülő menjen a horvát tengerpartra” – fűzte hozzá.

Az ellenzéki politikus felidézte, hogy korábban szintén ő számolt be arról, hogy egy európai oknyomozó újságírói csoport feltárta: az elmúlt években törzskönyvezett 32 új, áttörést hozó gyógyszerből Magyarországon csak öt elérhető, mert a kormány szerint túl drágák. Ausztriában , Németországban az összes gyógyszer hozzáférhető, de az EU összes országában jobb a helyzet, mint nálunk.

Az Orbán-kormány azzal védekezett, hogy nálunk egyedileg, méltányossági alapon lehet kérni ezeket a gyógyszereket. A Hadházy Ákos által kért adatok szerint néhány éve nőtt a kérelmek, és ezzel az engedélyek száma, valamint az elutasítások száma is. „Szégyellje magát az Orbán-kormány, ugyanis a 3316 elutasítás ugyanannyi emberi tragédiát jelent. Miért nem lehet egyszerűen nálunk is befogadni mind a 32 új, hatékony gyógyszert” – feszegette a független parlamenti képviselő , hozzátéve: azt nem tudhatjuk, hogy hány olyan eset van, amikor az orvos szükségesnek tartana egy új gyógyszert, de be sem adják a méltányossági kérelmet, mert tudják, hogy úgyis elutasítás lenne a vége.