Évek óta halmozódnak a lejárt szavatosságú vegyszerek egy székesfehérvári gimnáziumban, a tankerület és az iskola egymásra mutogat

Juhász Dániel;

2024-07-22 13:59:00

Ellenőrzés gyakorlatilag nincs.

Évek óta megoldatlan problémát jelent egyes köznevelési intézményekben a veszélyes hulladéknak minősülő anyagok tárolása és elszállítása – értesült a Népszava. Egyes iskolai szertárakban hosszú ideje halmozódnak a lejárt szavatosságú vegyszerek, például a kémiaórákon történő kísérletezésekhez egykor használt lúgok és savak, amiktől már rég meg kellett volna szabadulni, de az intézmények nem tudnak velük mit kezdeni.

Ilyen gondokkal küzd a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium is, amelynek a 2023/2024-es tanévről szóló beszámolójában az olvasható, éveken keresztül hiába kérik a tankerülettől, hogy szállíttassa el a kísérletezések és selejtezések során keletkezett veszélyes hulladékot, ami veszélyezteti a diákok és a dolgozók egészségét. A problémára jól dokumentáltan, már a korábbi tanévekről szóló beszámolókban is felhívták a tankerület figyelmét, ennek ellenére a Székesfehérvári Tankerületi Központ azt írta lapunknak, a Vasváriból az utóbbi öt évben nem érkezett kérés a veszélyes hulladékok elszállítására. Hozzátették: a Vasvári épületének felújítása miatt a héten megkezdték az iskola kiürítését, így a veszélyes vegyszerek is elszállításra kerülnek.

A tankerületek felügyeletét ellátó Klebelsberg Központtól azt a tájékoztatást kaptuk, az intézményvezető feladata gondoskodni a veszélyes hulladékok elszállításáról, valamint arról, hogy a tanulók ne férhessenek hozzá a veszélyes anyagokhoz. A leselejtezett anyagok listáját a fenntartónak kell eljuttatni, aki megrendeli a szolgáltatást a veszélyes hulladék elszállítására. Vagyis végső soron a tankerületi központok kötelessége, hogy jelzésre elszállíttassák a veszélyes hulladékokat az intézményekből.

Érdeklődtünk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál is, hogy megtudjuk, milyen rendszerességgel ellenőrzik a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó szabályok betartását a köznevelési intézményekben. Válaszukban azt írták,

legutóbb 2020-2021 között volt átfogó kémiai biztonsági ellenőrzés a köznevelési intézményekben, amelyek bölcsődéket, óvodákat és általános iskolákat érintettek. Összesen 230 intézményt ellenőriztek, ám ebből csak 29 volt iskola.

Esetükben négy alkalommal derült fény súlyosabb hiányosságokra az iskolai szertárakkal összefüggésben, például hiányzott a kockázatbecslési dokumentáció, rendezetlen volt a tárolás, lejárt, olvashatatlan vagy sérült csomagolásúak voltak a vegyszerek. Ezekben az esetekben a hatóságok intézkedtek. Hozzátették: az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező kormányhivatalok kémiai biztonsági felügyelői bármikor végezhetnek ilyen jellegű ellenőrzést köznevelési intézményekben.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Totyik Tamás a Népszavának azt mondta, szigorúbb ellenőrzési szabályokat kellene létrehozni, hiszen a lejárt szavatosságú, veszélyes hulladéknak minősülő vegyszerek nem megfelelően tárolva akár reakcióba is léphetnek a közelben lévő más anyagokkal. Hangsúlyozta: felelőtlenség a tankerületi központok részéről, ha figyelmen kívül hagyják az iskolai beszámolókat vagy az intézményvezetők jelzéseit a veszélyes anyagok elszállításával kapcsolatban. De rámutatott arra is, hogy nemcsak a lejárt vegyi anyagok elszállítása jelenthet problémát: a PSZ elnöke tud olyan iskoláról is, ahol már öt éve nem kaptak friss vegyszereket, ezért a kémiaórákon is főként elméleti oktatás zajlik, kísérletezésre alig van lehetőség.