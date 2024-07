Volodimir Zelenszkij nehéz, de határozott döntésnek nevezte Joe Biden visszalépést, és közölte, Ukrajna mindig hálás lesz neki

MTI-Népszava;

Ukrajna;Egyesült Államok;Joe Biden;Volodimir Zelenszkij;

2024-07-22 09:39:00

Őszintén reméljük, hogy az Egyesült Államok folytatódó vezető szerepe megakadályozza az orosz gonosz sikerét vagy azt, hogy az agressziója kifizetődjön – fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, országa mindig hálás lesz Joe Bidennek, egyúttal „nehéz, de határozott” döntésnek nevezte az amerikai vezető vasárnap bejelentett visszalépését az amerikai elnökjelöltségtől.

„Az elmúlt években sok erős döntés született, és emlékezni fogunk rájuk, mint Biden elnök bátor lépéseire, amelyeket kihívásokkal teli időkben tett” – hangsúlyozta az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Zelenszkij.

Az ukrán államfő kijelentette, mindig hálásak lesznek Joe Bidennek, amiért „rendületlenül támogatja Ukrajna szabadságharcát”.

„Támogatta országunkat a történelem legdrámaibb pillanatában, segített nekünk abban, hogy megakadályozzuk Putyint országunk megszállásában, és azóta is támogat minket ebben a szörnyű háborúban”

– fogalmazott.

„Mindazonáltal a jelenlegi helyzet nem kevésbé nehéz Ukrajnában és egész Európában, és őszintén reméljük, hogy Amerika erős és folytatódó vezető szerepe megakadályozza az orosz gonosz sikerét vagy azt, hogy az agressziója kifizetődjön” – tette hozzá az ukrán elnök.

Joe Biden vasárnap jelentette be, hogy visszalép az elnökjelöltségtől, hozzáfűzve, országa és a Demokrata Párt érdekében döntött így, és alelnökét, Kamala Harrist támogatja a 2024. november 5-i amerikai elnökválasztáson. Az Egyesült Államok 46. elnökét a Demokrata Párt több tekintélyes alakja is visszalépésre szólította fel a szereplése után a republikánus elnökjelölt Donald Trumppal szemben az első elnökjelölti vitában. Most vasárnap valószínűleg a Delaware állambeli Rehobothban fekvő otthonában írta meg a visszalépésről szóló levelet, a többi között azt ígérve, hogy a jövő hét második felében televíziós beszédet tart és részletezi a döntése okait.