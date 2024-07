Josep Borrell elfogadhatatlannak nevezte Szijjártó Péter vádaskodásait, miszerint az EU a háborút ösztönzi

P. L.;

Európai Unió;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;izraeli-palesztin konfliktus;Josep Borrell;orosz-ukrán háború;

2024-07-22 14:52:00

Az uniós külügyi főképviselő igyekezett egy kicsit tisztázni a szerepeket, miután az Orbán-kormány soros elnökként egészen hamar eltévesztette azokat.

Elfogadhatatlannak nevezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentéseit Josep Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselője, mely szerint az EU a háborút ösztönözné. Miután az Orbán-kormány szótárában a megtámadott Ukrajna megsegítése háborúpártiságot jelent, az uniós diplomata leszögezte: az EU a háború lezárását szeretné elérni.

Az Európai Bizottság honlapján közzétett sajtótájékoztatón Josep Borrell az uniós külügyminiszterek találkozójára érkezve elmondta, a megbeszélés témája egyebek közt az ukrán légvédelem megerősítése lesz. Hangsúlyozta, ennek oka, hogy miután Orbán Viktor előbb Kijevben Volodimir Zelenszkijnél, majd Moszkvában Vlagyimir Putyinnál járt, az oroszok másnap egy kijevi gyermekkórházat rakétáztak.

A tervek szerint először Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel tárgyalnak, ez utánra pedig Borrell zárt ülést kezdeményezett arról, „mi történt az elmúlt hetekben”, kezdve Orbán „békemissziójától” addig, hogy Szijjártó Péter legutóbbi, ENSZ-ben tartott hepciáskodása szerint az Európai Unió „a háborút ösztönzi.”

„Ez teljesen elfogadhatatlan” - szögezte le Josep Borrell, majd a vádaskodásra reagálva tisztába tette az Unió valós szándékait: „Az Európai Unió támogatja Ukrajnát, és le szeretné zárni a háborút” - közölte. Mint mondta, az uniós külügyminiszterek meg fogják tárgyalni, hogy a tagállamok hogyan értékelik ezt az álláspontot. „Az EU nem a háború oldalán áll” - nyomatékosította ismét.

A Telex szemléjében megjegyzi, hogy az uniós külügyminiszterek ülése az egyetlen olyan tanácsi formáció, ahol nem a soros elnökséget betöltő tagállam elnököl, hanem a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Josep Borrell itt is külön hangsúlyozta, hogy az Izraellel rövidesen megtartandó társulási tanácsi ülést is ő vezeti, nem pedig Szijjártó Péter. „Fontos, hogy ezt az izraeli kormány, különösen a külügyminiszter is tudja, hogyan működik” - jelezte Borrell (az Orbán-kormány ugyanis a palesztin-izraeli konfliktus vonatkozásában is egymaga megy szembe a teljes EU-val, legutóbb egy, a kétállami megoldás érdekében tett uniós nyilatkozatot vétózott meg).